Política portaviones | Venezuela | EEUU

Operación especial

El portaviones más grande del mundo realiza vuelos nocturnos cerca de Venezuela

Desde el portaviones nuclear de EEUU se realizan permanentes vuelos nocturnos en el contexto de operaciones especiales que buscan desestabilizar la región.

El despliegue del portaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, y la realización de vuelos nocturnos en aguas caribeñas coinciden con la visita de alto nivel del jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, a Trinidad y Tobago, en el marco de la controvertida 'Operación Lanza del Sur' y las recientes advertencias aéreas de Washington sobre la región venezolana.

La Marina de Estados Unidos (EE.UU.) ha intensificado sus actividades militares en el mar Caribe con la realización de operaciones de vuelo nocturno desde el portaaviones nuclear USS Gerald R. Ford, el buque de guerra más grande del mundo. Estas maniobras se ejecutan en un contexto de creciente tensión regional, marcado por la sostenida agresión de EE.UU. contra Venezuela. Según la Armada estadounidense, que ha expresado que "la cubierta de vuelo nunca duerme", estos vuelos forman parte de la misión del Comando Sur y buscan oficialmente "interrumpir el tráfico ilícito de drogas y proteger el territorio nacional", alineándose con las prioridades del Departamento de Guerra y el presidente Donald Trump.

El incremento de la actividad militar coincide con la visita del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de EE.UU., Dan Caine, a Trinidad y Tobago, donde se reunió con la primera ministra Kamla Persad-Bissessar. Esta visita se produce en un momento en que la administración estadounidense ha elevado el nivel de amenaza contra Caracas, que la semana pasada definió como "potencialmente peligrosa" la zona aérea próxima a Venezuela. La Embajada de EE.UU. en Trinidad informó que el encuentro con Caine se centró en la "sólida relación bilateral", el "fortalecimiento de la estabilidad regional" y la vital importancia de combatir el tráfico ilícito y las organizaciones criminales transnacionales.

El despliegue en el contexto de la 'Operación Lanza del Sur'

El despliegue del portaviones y los ejercicios aéreos se enmarcan en la 'Operación Lanza del Sur', una fuerza militar significativa que EE.UU. mantiene frente a las costas de Venezuela desde agosto pasado. Aunque Washington justifica la operación como una lucha antidrogas para "eliminar a los narcoterroristas" del hemisferio occidental, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, denuncia que el objetivo real es un "cambio de régimen" para apoderarse de las inmensas riquezas petroleras y gasísticas del país.

Como parte de estas operaciones, se han reportado bombardeos contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes con un saldo de más de 70 personas muertas, sin que se hayan presentado pruebas de que realmente traficaran con estupefacientes. Los expertos califican estos ataques a embarcaciones como "ejecuciones sumarias" que violan el derecho internacional. Además, Washington ha acusado, sin presentar evidencias, al presidente Maduro de liderar un cártel de narcotráfico, y ha duplicado la recompensa por su captura. Este contexto se debilita con los propios datos de organismos como Naciones Unidas y la Administración de Control de Drogas (DEA) de EE.UU., que señalan que Venezuela no es una ruta principal para el narcotráfico hacia suelo estadounidense, ya que más del 80% de las drogas utilizan la ruta del Pacífico.

Condena internacional

Las acciones de Estados Unidos han generado una condena internacional. Rusia, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y los Gobiernos de Colombia, México y Brasil han manifestado su rechazo a las operaciones estadounidenses en el Caribe.

