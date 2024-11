"El problema de fondo es que OSE está perdiendo más del 50 % del agua que se eleva"

¿Cuál es la visión del sindicato y la información que tienen del organismo sobre algún plan de prevención, de medidas a tomar en el escenario de una nueva crisis hídrica?

No se nos ha presentado ningún plan con respecto a previsión de futuras crisis o incluso a mejorar lo que ya está mal hoy en día. A principios de junio salió un informe de la OPP en el que intima a bajar los gastos que ya se había pasado en varios rubros presupuestales y la OSE a partir de esa fecha implementa una serie de ajustes en cuanto a pago de salarios, de partidas extrasalariales, de viáticos, de contratación de personal, incluso pago de empresas, y generó la paralización de muchas obras. Entonces creo que eso es una muy mala señal, por lo que la pregunta se contesta sola.

Si no se tomaron previsiones antes de la crisis, después en los meses siguientes tampoco; viene un brutal recorte en las inversiones del organismo en vez de evitar una futura crisis. Creemos que se sigue sin un plan, ningún tipo de plan en cuanto a la prevención de futuras sequías y en cuanto a la mejora de un servicio que se está cayendo a pedazos, el no mantenimiento de las redes.

¿Cuál es la situación de las redes de abastecimiento en ese sentido?

Se han parado muchas ampliaciones de red, que eso es gente que se muda un poco por fuera de las ciudades o en un barrio y solicita el agua. Eso se estancó, ahora otra vez se está dinamizando un poco, pero se ha dejado de lado y muchos servicios chicos en los cuales se atienden mediante el viático (porque no hay personal fijo de OSE en esos lugares), van cuadrillas o funcionarios administrativos, incluso una o dos veces por semana para atender esos servicios, por unos meses estuvo paralizado y todavía tenemos compañeros a los que se les deben viáticos de mayo, junio.

¿No hay planes para el mejoramiento de las redes?

Se sigue con el parche. Si hay roturas, se hacen; si hay pérdidas, se reparan, y obviamente no todas como queremos, porque sigue faltando personal. Pero no hay ningún plan para atacar el problema de fondo, que es que se está perdiendo más del 50 % del agua que se eleva. La propia Gerencia General nos ha dicho que eso con US$200 millones incluida inversión en infraestructura, materiales, maquinaria y el ingreso de personal, eso se puede atacar. Es menos de 1/5 de lo que sale el famoso proyecto Neptuno y aportaría más agua a las redes, agua que hoy se está perdiendo y aportaría más agua a las redes que el propio proyecto. Pero hasta ahora nosotros no hemos visto ningún plan de acción que apunte hacia eso.

¿Cuál sería para ustedes una posible solución mientras el Proyecto Neptuno sigue en litigios judiciales, ante una nueva baja de Santa Lucía, que es uno de los principales proveedores?

Bueno, lo primero que hay que hacer es trabajar para prever esa sequía. Obviamente que muchas veces son eventos climáticos que no se pueden manejar, o sea, van a pasar igual por más prevención que hagas. Pero la cuenca de Santa Lucía tiene muchas falencias, están los emprendimientos productivos que no se controlan, muchísimos emprendimientos de riego que no son controlados por el Estado y no sabemos esa agua para dónde va, si se utiliza bien, quién la utiliza y para qué fines. Entonces, mejorando todo lo que son los controles sobre la cuenca de Santa Lucía, entendemos que la represa de Casupá puede ser una solución a largo plazo; también ahí se acopiaría agua necesaria en caso de una sequía que no te aseguraría varios meses de abastecimiento.

Pero no sólo en Santa Lucía, es en todo el país el problema. Obviamente que fue impresionante que saliera agua salada de la canilla en Montevideo, pero unos meses después hubo un evento en Durazno por una rotura de una bomba. Los compañeros del interior del país están continuamente buscando nuevas fuentes de agua, ya sea superficiales o subterráneas, porque los pozos se secan, dejan de funcionar y las poblaciones crecen. Entonces es un problema a nivel nacional que nosotros entendemos que se resuelve con inversión pública, el ingreso de personal y haciendo las obras que hay que hacer, más allá de lo que salgan. Hay que cambiar el chip de que OSE no es una empresa recaudadora, es una empresa prestadora de servicios y seguramente el servicio más importante es que el agua potable llegue a todas las casas.

Es impresionante lo que se ahorra la sociedad por el solo hecho de tener agua potable en futuras enfermedades, en lo que es la producción de bienes y servicios, la mayoría de los alimentos y no alimentos que también utilizan el agua en su cadena de producción, muchas veces de forma directa, y todo eso entendemos que no se está valorando como se tiene que valorar.

A partir de la crisis, algunos candidatos incluyeron con énfasis el tema del agua en sus programas.

Sí, hubo un cambio a partir de la crisis hídrica porque muchos partidos políticos han tomado el agua como bandera. Se están haciendo propuestas con respecto a eso. Hemos escuchado hace poco al candidato del Frente Amplio hablar de que a la OSE le faltan mil funcionarios. Bueno, son señales positivas, pero se tienen que empezar a concretar a partir del primero de marzo. Si se puede antes, excelente. Nosotros ya estamos peleando y hablando con esta administración para que apenas se termine la veda empiece a ingresar personal de las listas de prelación. Veremos qué suerte tenemos, pero estamos en una situación desesperante en donde el servicio de agua potable se mantiene gracias al esfuerzo de nuestros compañeros y compañeras.

Nos habíamos planteado poder llegar a los candidatos a la presidencia en la primera instancia que terminó ahora el domingo pasado. No lo hemos logrado por temas de agenda de los candidatos y también por temas de agenda nuestra. Pensamos que iba a ser un año un poco más tranquilo, pero la cantidad de casuísticas que han surgido en cuanto a las condiciones laborales, condiciones de abastecimiento, nos ha insumido tiempos que no pensábamos a nivel sindical. Pero también fue positivo, porque se han logrado algunos avances. Tampoco nos invitaron, no nos han invitado a discutir políticas o planes de Estado. Nosotros entendemos que está bien un Plan Nacional de Agua, que está bien discutir el riego, pero si no está la población y las organizaciones sociales que siempre están en el tema agua, ya sea potable o conservación de los cauces naturales, todos esos planes van a carecer de “carne, les va a faltar carne atrás” y van a tener siempre un rechazo por parte de las poblaciones. Hace poco, en Rafael Perazza, en una audiencia pública, los compatriotas que viven en ese territorio fueron los que más se manifestaron en contra del proyecto. ¿Por qué? Porque no les consultaron. ¿Por qué? Porque de un día para el otro les empezaron a expropiar campos productivos. ¿Por qué? Porque el acuífero Raigón iba a ser perforado. Todo eso se tiene que hablar de antemano, se tienen que lograr acuerdos donde el sistema político tiene que tener la humildad de escuchar. Pasó en los gobiernos del Frente Amplio en donde muchas veces no se escuchó a la población. Ya se pasó la factura. Espero que se haya hecho autocrítica y que se mejore a futuro. Le pasó al Partido Nacional o a la Coalición Republicana, que muchos emprendimientos no contaron con el apoyo popular ni con las consultas previas; bueno, es momento de empezar a hacer las cosas de otra manera.

¿Qué visión tienen de las propuestas de implementación del hidrógeno verde?

Como FFOSE no tenemos una postura tomada pero hemos realizado instancias y participado de la Comisión de Desarrollo Productivo del Pit-Cnt. Vemos con preocupación los posibles impactos ambientales de una industria extractivista y seguimos el tema con cautela.

Al cierre de esta nota no fue respondida la consulta realizada por los trabajadores al presidente del directorio de OSE, Raúl Montero.

En alerta

El Ministerio de Ambiente y el SINAE vienen monitoreando la situación. En setiembre, el director del SINAE, Santiago Caramés, adelantó que el organismo se encuentra monitoreando la situación hídrica del país, principalmente por los efectos que la sequía histórica del año pasado tuvo en términos de disponibilidad de agua, con algunos ríos y arroyos secos en la zona centro y sur del país y con la reserva de Paso Severino llegando a niveles mínimos críticos, lo que puso en riesgo el abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana.

Respecto del pronóstico de una nueva sequía para este año, el director del SINAE dijo que “es lo que se prevé”, pero que, por el momento, “estamos en unos meses neutros”.

El Ministerio de Ambiente también se encuentra sopesando la posibilidad de que una nueva tormenta de La Niña golpee Uruguay y, con ella, de nuevo la sequía. Por ello, evalúa la alternativa de usar reservas de agua subterráneas a partir del mes de setiembre, que es el momento donde se estima que el fenómeno climático se haría presente. Gerardo Amarilla expresó: “Esperemos que la sequía no sea tan grave como la que tuvimos hace un año y que se arrastró por un proceso de tres años de déficit de precipitaciones".

Programas que hacen agua.

“Se deberá construir una política de Estado para garantizar el acceso al agua potable y saneamiento. Se requiere implementarla de manera urgente para cumplir con el mandato constitucional de garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento como derechos humanos fundamentales”, expresa una de las 33 medidas prioritarias del Frente Amplio.

“Gestión de Cuencas Hidrográficas. La consolidación poblacional del área metropolitana presiona los sistemas naturales de escurrimiento de aguas pluviales, redefiniendo sistemas de conducción de aguasde lluvia. Construcciones que datan de muchos años, para otra realidad urbanística; se hanvisto colmatados con mayor frecuencia, evidenciando la necesidad de redefinirlo e invertir en nuevas infraestructuras acordes a la realidad actual.Se impone la protección de cauces, depósitos y lagos que funcionan como receptoras y amortiguadores de escurrimientos de aguas que hoy están siendo modificadas porproyectos de urbanización. (Programa del Partido Nacional)