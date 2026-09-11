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Política Schipani | película | La gran Palestina

Se proyectó a sala llena

Schipani quiso impedir proyección de la película La Gran Palestina en Udelar

El diputado colorado Felipe Schipani pidió que la película no se exhibiera en el Cenur Litoral Norte por considerar que difundía "propaganda en cuya elaboración participaron integrantes de una organización terrorista".

Felipe Schipani, diputado Partido Colorado.&nbsp;

Felipe Schipani, diputado Partido Colorado. 

 Dante Fernandez / FocoUy
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Por Redacción de Caras y Caretas

La película documental La Gran Palestina se proyectó este jueves 10 de setiembre a sala llena en la sala de proyecciones del Centro Universitario Regional (Cenur) Litoral Norte, en Salto, pese al pedido del diputado colorado Felipe Schipani para que la actividad no se realizara en dependencias de la Universidad de la República (Udelar).

El documental, dirigido por el mexicano Rafael Rangel, registra acontecimientos ocurridos en la Franja de Gaza entre el 19 de enero y el 23 de marzo de 2025, en el marco del conflicto palestino-israelí.

La actividad finalmente se concretó pese a que Schipani presentó una carta dirigida al director del Cenur Litoral Norte en la que solicitó que la película no fuera exhibida en instalaciones universitarias. “No se trata de impedir la circulación de la película ni de restringir la libertad de expresión”, sostuvo Schipani, aclarando que quienes quisieran exhibirla tenían “pleno derecho a hacerlo en otros ámbitos”.

Los argumentos de Schipani

Para fundamentar su pedido, el legislador alegó que “la Universidad de la República es una institución fundamental de un país democrático, republicano y profundamente comprometido con la libertad” y que las dependencias universitarias “no pueden ser utilizadas, directa o indirectamente, para promover, justificar o legitimar el terrorismo”.

Otro de los argumentos del legislador fue que la exhibición de la misma película ya había sido suspendida el 12 de agosto en la Facultad de Información y Comunicación (FIC). “En aquella oportunidad sostuvimos, como lo hacemos ahora, que una cosa es estudiar, analizar y debatir críticamente cualquier fenómeno político o conflicto internacional y otra muy distinta brindar las instalaciones de la Universidad pública para la difusión y legitimación de propaganda vinculada a una organización terrorista”, expresó.

En el caso de la proyección de la película en la FIC, la actividad no fue suspendida por autoridades universitarias, sino por el gremio estudiantil de ese centro (Ceico) que fue el organizador del evento. Decidieron suspenderla tras comprabar que la actividad estaba siendo convocada con un afiche que no habían aprobado.

Finalmente, Schipani solicitó al director del Cenur Litoral Norte que dispusiera que la exhibición prevista para ese jueves no se realizara en dependencias del centro universitario, siguiendo —según señaló— “el criterio adoptado oportunamente ante su anunciada exhibición en la Facultad de Información y Comunicación”.

La solicitud no impidió que la actividad se concretara este jueves en Salto, donde La Gran Palestina terminó proyectandose ante una sala llena.

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