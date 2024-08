Embarazó a una menor: dirigente blanco condenado e inscripto en el Registro Nacional de Violadores

Así le dice a C. que saliera del salón y que lo esperara en la esquina. C. , que para esa altura había “tomado bastante alcohol” salió al encuentro del hombre que la triplicaba en edad. “Éste le dice que suba al auto en la parte de atrás y se agachara, evidentemente para que otros adultos no vieran a la adolescente subir al vehículo e irse de la fiesta con él”, dice la sentencia del juez Dany Atahidez Díaz.

Luego Gásperi la llevó a un lugar descampado, y mantuvo relaciones sexuales sin usar preservativo, exigiéndole que no contara lo sucedido. Pasado los días, el dirigente del Partido Nacional le vuelve a escribir a C. , seduciendo a la joven, 26 años menor, para que volvieran a encontrase, aprovechándose claramente de su posición en la sociedad, y la asimetría de poder, convence a C. para ir a un motel, donde vuelven a tener relaciones sexuales sin protección. Posteriormente se encuentra con la adolescente en la casa de éste, dejando la puerta abierta para el C. ingrese, allí mantuvieron nuevamente relaciones sexuales. Luego le dijo que se fuera porque tenía que irse a trabajar.

En todo momento Gasperi le pedía a C. que guardara el secreto, que podía generarle problemas con su pareja. Meses después de los hechos, durante la Fiesta de la Primavera de 2023, Gásperi invitó a bailar a C. frente a sus padres -sigue la sentencia- lo que le generó mucha incomodidad a la adolescente, que para esa altura no quería vincularse más con éste. C. a partir de estos encuentros quedó embarazada, su hijo nació el 24 de febrero pasado. El embarazo de C. fue traumático para la adolescente, indicó el juez Athaídez Díaz porque además la adolescente tomó conocimiento a las 36 semanas de embarazo, entrando en shock al recibir la noticia.

La víctima relató a su madre los hechos, reveló la conducta de Gásperi y que incluso le llegó a prometer comida gratis de la Pizzería Tali. En su sentencia de condena mediante juicio abreviado -el imputado Enzo Gásperi admitió los hechos-, el juez computó como agravantes específicos de abuso el hecho de la víctima es menor de 18 años de edad, y la continuidad en el tiempo de la conducta abusiva respecto de la misma persona.

El juez ordenó la inscripción en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales de Enzo Gásperi Urán, debiendo el imputado una vez en libertad y por un plazo de diez años, mantener informada a la Sede Judicial cualquier modificación operada en los datos requeridos por el Registro de Violadores mencionado.

También se le incautó el celular por tratarse instrumento del delito, indicó la sentencia.

La violación de las medidas cautelares

Antes de su condena de este viernes, ya el dirigente Enzo Gásperi tenía dispuestas medidas cautelares de no acercamiento de la víctima, las que se habían fijado cuando se presentó la denuncia. Tras un acuerdo abreviado, la fiscal pidió la condena de Enzo Gásperi Urán como autor penalmente responsable de reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravado, un delito de contacto a un menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra su integridad sexual, un delito de promesa de retribución a una persona menor de edad, a la pena de 5 años y 6 meses de penitenciaría.

La pena dispuesta incluye la suspensión del ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia, cargos públicos o privados en la educación o la salud. Además se dispuso la reparación patrimonial para la víctima debiendo pagarle doce salarios del imputado o en su defecto doce salarios mínimos. Enzo Gásperi fue inscripto en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales. La sentencia refiere al rol de Gásperi en Soriano como conductor de la Fiesta Nacional de la Primavera, un certamen de Princesas y de la Expoactiva Nacional en Montevideo.

El pasado 7 de agosto del 2024 a las 20.30 horas tras un llamado al servicio de Emergencia Policial 911 que alertó sobre su presencia cerca del domicilio de la víctima, violando las medidas cautelares, fue detenido por la policía y luego formalizado por la justicia de Dolores alcanzando la condena mediante proceso abreviado.