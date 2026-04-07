"Este es mi equipo y lo respaldo cada vez más": Orsi ratificó su apoyo a Civila

El mandatario también dejó en claro su postura frente a las críticas públicas, particularmente las que circulan en redes sociales. “Ustedes habrán visto que yo ni respondo, ni por redes, ni por lo general estas cosas”, señaló.

En ese marco, estableció un criterio claro sobre el respaldo político, la permanencia en los cargos. “En la medida que la gente continúa en sus lugares, en sus cargos, es porque merecen toda mi confianza y tengo una barra que responde”, afirmó, dando por cerrado el tema.

Al referirse a la posibilidad de implementar medidas de emergencia ante el invierno, recordó la experiencia del año pasado, cuando el riesgo de muertes en la calle obligó a tomar decisiones excepcionales. “Tenía que ver con la posibilidad concreta de gente que muera en calle, y por eso la gran preocupación”, explicó.

No obstante, aclaró que por el momento no se están instrumentando medidas de ese tipo, aunque no descartó que puedan activarse si las condiciones climáticas lo requieren. “No descarto, y todos sabemos que el tema de la emergencia o las alertas siempre están ahí”, sostuvo.

Seguridad, salud mental y estructura social

Uno de los puntos más relevantes de su intervención fue la definición de la problemática de la situación de calle como un fenómeno multidimensional. “Yo dije al principio que esto también es un problema de seguridad”, afirmó, al tiempo que reconoció la existencia de limitaciones en las herramientas actuales.

Orsi destacó la articulación con el Ministerio del Interior y la importancia de contar con mecanismos de prevención que permitan actuar antes de que los problemas escalen. En particular, valoró la implementación de sistemas de aviso temprano.

Pero también amplió el diagnóstico al incorporar la salud mental como un factor clave. “El tema salud mental, cuando llega a niveles complejos, también es una especie de emergencia”, señaló, integrando este aspecto en la estrategia general.

El presidente insistió en que el problema no puede resolverse con medidas aisladas ni con enfoques simplistas. “Reconocemos que hay un problema social muy profundo y un problema estructural que no lo resolvés escondiendo”, advirtió.

En esa línea, mencionó un dato que, a su juicio, ilustra la complejidad del escenario: la salida diaria de personas del sistema penitenciario. “Si tenemos en cuenta que por día hay 30 uruguayos o uruguayas que salen de la cárcel, la complejidad está ahí”, explicó.

Para Orsi, el desafío central pasa por fortalecer los mecanismos de contención y seguimiento. “Estar atentos a cada una de esas personas que salen a ver cuál es la contención o qué es lo que está pasando ahí, yo creo que es una de las claves”, concluyó.