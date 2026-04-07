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Política BPS | jubilaciones | balance

Seguridad Social

Cambios en BPS: en 2025 se otorgaron más de 6.700 jubilaciones que en el último año de Lacalle Pou

El BPS presentó su balance anual: redujo un 77% los trámites pendientes, agilizó la atención y aumentó la concesión de jubilaciones en todo el país.

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El Banco de Previsión Social (BPS) ha marcado un punto de inflexión en su administración. A través de un reciente balance de gestión, el organismo dio a conocer resultados contundentes que reflejan una optimización profunda de sus procesos internos y una mejora directa en la atención al ciudadano.

Eficiencia operativa y reducción de la burocracia

La transformación en la gestión del BPS ha logrado una drástica reducción de la carga administrativa. Entre mayo de 2025 y febrero de 2026, los trámites pendientes se desplomaron de 58.103 a 13.164, lo que equivale a una caída del 77%.

Esta celeridad también se refleja en la atención presencial y en la resolución de casos complejos:

  • Tiempos de espera: Se redujeron de 50 a 15 minutos en trámites críticos, como el reconocimiento de años trabajados y la jubilación común.

  • Jubilaciones: En 2025 se otorgaron 6.723 jubilaciones más que en el año anterior, alcanzando un promedio de 290 resoluciones mensuales inmediatas.

  • Salud: El 56% de las evaluaciones médicas por incapacidad se resuelven actualmente en un plazo menor a 30 días.

Expansión de derechos y beneficios sociales

Más allá de la eficiencia operativa, el BPS ha reafirmado su rol en la protección social, ejecutando políticas específicas para diversos sectores de la población:

  • Apoyo a pasividades: En julio de 2025, se implementó un aumento adicional para 115.000 personas cuya única fuente de ingresos es la pasividad mínima.

  • Salud y bienestar: El programa Operación Milagro alcanzó los hitos de 120.000 cirugías y 220.000 pesquisas visuales. Asimismo, el Centro de Referencia Nacional de Defectos Congénitos y Enfermedades Raras (Crenadecer) provee apoyo nutricional mediante canastas aproteicas a 62 pacientes.

  • Infancia y educación: Se cumplió con la Ley N° 20.365 sobre embarazos y nacimientos múltiples, beneficiando a más de 7.400 niños, y se otorgó un bono de apoyo escolar de 2.500 pesos a alumnos de contextos vulnerables.

  • Inclusión digital: Se consolidó el programa Ibirapitá, que acumula la entrega de más de 282.000 tabletas y 80.000 celulares desde su creación.

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