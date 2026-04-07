El Banco de Previsión Social (BPS) ha marcado un punto de inflexión en su administración. A través de un reciente balance de gestión, el organismo dio a conocer resultados contundentes que reflejan una optimización profunda de sus procesos internos y una mejora directa en la atención al ciudadano.
Seguridad Social
Cambios en BPS: en 2025 se otorgaron más de 6.700 jubilaciones que en el último año de Lacalle Pou
El BPS presentó su balance anual: redujo un 77% los trámites pendientes, agilizó la atención y aumentó la concesión de jubilaciones en todo el país.