Orsi y Civila en conferencia: batería de propuestas para amortiguar la situación de personas en calle

Un problema en expansión

Uno de los puntos centrales del planteo de Orsi fue la necesidad de comprender el origen del fenómeno. En ese sentido, indicó que más del 60% de las personas en situación de calle pasaron por el sistema penitenciario o por instituciones de privación de libertad para adolescentes.

A esto se suman otros factores como el consumo problemático de drogas, la incidencia del narcotráfico en algunos territorios, situaciones judiciales que derivan en pérdida de vivienda, y un alto porcentaje de problemas de salud mental.

El presidente remarcó que no se trata de una población homogénea, sino de realidades diversas que requieren respuestas diferenciadas. “Es un problema de seguridad, de salud, de vivienda y social”, sintetizó.

También reconoció que, si bien el Estado ha incrementado la cantidad de dispositivos y respuestas en los últimos años, estas no han logrado revertir la tendencia. “No empezamos de cero, pero tampoco hemos encontrado la solución de fondo”, admitió.

De la emergencia a las soluciones estructurales

Orsi planteó que el gobierno busca avanzar en dos planos simultáneos, atender la urgencia y, al mismo tiempo, abordar las causas estructurales que sostienen el problema. En ese marco, anunció la presentación de una “batería de propuestas” orientadas a frenar el crecimiento del fenómeno y, eventualmente, revertirlo.

Entre los datos que ilustran la complejidad de la situación, mencionó que 600 personas en situación de calle ya se encuentran en comunidades terapéuticas, lo que evidencia la fuerte incidencia de las adicciones.

El presidente cerró su intervención con una advertencia: alcanzar una solución definitiva será difícil, pero insistió en la necesidad de “hacer el esfuerzo y trabajar muy duro” para amortiguar una realidad que, según expresó, “rompe los ojos y el alma”.

Una estrategia integral inédita

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, definió la jornada como un “día muy importante”, al señalar que es la primera vez que Uruguay presenta una estrategia integral con un rumbo claro frente a esta problemática.

Civila destacó el liderazgo directo del presidente en la iniciativa, considerándolo un factor clave para fortalecer la acción estatal. La estrategia, explicó, surge de dos procesos, uno participativo, con más de 40 encuentros y 2.000 participantes en todo el país, y otro basado en la experiencia acumulada del propio Estado.

El ministro también repasó las medidas adoptadas en el último año, entre ellas la expansión inédita de la capacidad de respuesta y la activación de la alerta roja por frío extremo, que permitió alcanzar la mayor cobertura histórica.

Uno de los datos más relevantes aportados por Civila es el crecimiento del sistema de atención, de poco más de 5.000 plazas al inicio del actual gobierno a más de 8.000 en la actualidad, lo que representa un aumento cercano al 50%.

Además, se duplicó la cantidad de personas atendidas en refugios nocturnos de contingencia, pasando de 1.186 en abril de 2024 a 2.426 en la actualidad.

Sin embargo, el ministro subrayó que el desafío no es solo cuantitativo, sino también cualitativo. En ese sentido, anunció un cambio de modelo que el gobierno denomina “modelo de las V”: vínculo, vivienda y vida. Este enfoque apunta a integrar aspectos clave como el trabajo, la educación, la salud y las relaciones sociales.

Principales medidas anunciadas

Entre las principales definiciones, Civila destacó la transformación del tradicional “Plan Invierno” en un “Plan 365”, con respuestas permanentes durante todo el año. Asimismo, señaló que el sistema ha avanzado hacia una cobertura de 24 horas, reduciendo el peso de la atención exclusivamente nocturna.

También se anunció la expansión de la respuesta a todo el territorio nacional, con presencia en 16 departamentos y el objetivo de alcanzar los 18 en 2026.

En materia de salud, se fortalecerá la atención en salud mental y consumo problemático mediante una red integrada de servicios y la ampliación de comunidades terapéuticas y casas de medio camino.

Uno de los ejes más estructurales es la reconversión de refugios en soluciones habitacionales con acompañamiento social. El objetivo es alcanzar a más de 3.000 personas antes de 2028.

En paralelo, el gobierno se propone generar 2.000 puestos de trabajo para personas que egresen de la situación de calle, apostando a un modelo centrado en la inserción y no solo en la asistencia.

También se prevén medidas de prevención, especialmente dirigidas a personas que salen del sistema penitenciario, con programas que integran vivienda, empleo y acompañamiento.

App para que la ciudadanía reporte casos

Civila subrayó que la estrategia requiere una fuerte articulación interinstitucional. Para ello, se crearán ámbitos de coordinación liderados por el Ministerio de Desarrollo Social y Presidencia, con participación de múltiples organismos.

Finalmente, destacó la incorporación de herramientas tecnológicas, como una aplicación para que la ciudadanía reporte casos, y el fortalecimiento de los equipos territoriales que trabajan directamente con las personas en situación de calle.

La estrategia presentada incluye 42 medidas y marca, según el gobierno, un cambio de enfoque, de respuestas fragmentadas hacia una política integral orientada a la salida definitiva de la calle.