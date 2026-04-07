Tras sus críticas, Michelini celebró la presentación de medidas para personas en calle

Críticas de Michelini

“Sigue la gente durmiendo en la calle. ¿Es que yo solo lo veo? Hiere mi sensibilidad como uruguayo, frenteamplista y hombre de izquierda. Sé que el gobierno está sensibilizado con ello y el presidente Orsi más. Se que hay planes. Pero hay que actuar. ¡Ahora!”, publicó el exsenador.

La reacción no se hizo esperar. Sánchez cuestionó a su compañero y se preguntó, en una entrevista: “¿Qué propuesta hizo Michelini?”.

Gustavo González, senador por el Partido Socialista, partido al que pertenece el ministro Civila, manifestó su respaldo a la gestión de la cartera.

Medidas del gobierno

Para atender a la gente en situación de calle, este martes el Poder Ejecutivo presentó 42 medidas que serán instrumentadas de inmediato.

Entre estas se cuentan la transformación del “Plan Invierno” en un “Plan 365”, con respuestas permanentes durante todo el año.

También se anunció la expansión de la respuesta a todo el territorio nacional, con presencia en 16 departamentos y el objetivo de alcanzar los 18 en 2026.

En materia de salud, se fortalecerá la atención en salud mental y consumo problemático mediante una red integrada de servicios y la ampliación de comunidades terapéuticas y casas de medio camino.