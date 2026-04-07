"El mundo nunca ha experimentado una interrupción del suministro energético de tal magnitud", afirmó el director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, en una entrevista con el periódico francés Le Figaro. La actual crisis del petróleo y el gas, desencadenada por el bloqueo del estrecho de Ormuz, es "más grave que las de 1973, 1979 y 1990 juntas", afirmó.
Agencia Internacional de la Energía
La crisis energética actual ya es la más grave de la historia, alertó la AIE
"Nos adentramos en un 'abril negro'", lamentó el director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, acerca de la crisis energética.