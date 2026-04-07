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Mundo crisis | crisis energética | historia

Agencia Internacional de la Energía

La crisis energética actual ya es la más grave de la historia, alertó la AIE

"Nos adentramos en un 'abril negro'", lamentó el director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, acerca de la crisis energética.

AIE alertó sobre la mayor crisis energética de la historia.

AIE alertó sobre la mayor crisis energética de la historia.
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Por Redacción Caras y Caretas

"El mundo nunca ha experimentado una interrupción del suministro energético de tal magnitud", afirmó el director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, en una entrevista con el periódico francés Le Figaro. La actual crisis del petróleo y el gas, desencadenada por el bloqueo del estrecho de Ormuz, es "más grave que las de 1973, 1979 y 1990 juntas", afirmó.

En respuesta a los ataques de Israel y Estados Unidos, Irán ha bloqueado casi por completo el tráfico en el estrecho de Ormuz, por donde circula habitualmente alrededor del 20% del petróleo y el gas mundiales, lo que ha provocado una subida de los precios de la energía.

Si el estrecho de Ormuz permanece cerrado durante todo abril se perderá el doble de petróleo crudo y productos refinados que en marzo. "Nos adentramos en un 'abril negro'", ha lamentado el director de la AIE

Birol señaló que los países europeos, así como Japón, Australia y otros, se verán afectados, pero que los países que corren mayor riesgo son los países en desarrollo, que sufrirán el aumento de los precios del petróleo y el gas, el encarecimiento de los alimentos y una aceleración general de la inflación.

Recomendación a usar la energía prudentemente

En primer lugar, Birol recomienda a los países usar la energía con la mayor prudencia posible, conservándola y mejorando su eficiencia, además de seguir apoyando el crecimiento de las energías renovables y desarrollar las importaciones de diversos socios comerciales.

En ese sentido, los países miembros de la AIE acordaron el mes pasado liberar parte de sus reservas estratégicas. Parte de estas ya se han liberado y el proceso continúa, señaló Birol.

De tal modo, si bien algunas tecnologías avanzarán mucho más rápido que otras, anticipa que "se producirá una transición hacia las energías renovables fulgurante", dado que la energía solar y la eólica pueden instalarse con gran rapidez.

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