La crisis energética actual ya es la más grave de la historia, alertó la AIE

Birol señaló que los países europeos, así como Japón, Australia y otros, se verán afectados, pero que los países que corren mayor riesgo son los países en desarrollo, que sufrirán el aumento de los precios del petróleo y el gas, el encarecimiento de los alimentos y una aceleración general de la inflación.

Recomendación a usar la energía prudentemente

En primer lugar, Birol recomienda a los países usar la energía con la mayor prudencia posible, conservándola y mejorando su eficiencia, además de seguir apoyando el crecimiento de las energías renovables y desarrollar las importaciones de diversos socios comerciales.

En ese sentido, los países miembros de la AIE acordaron el mes pasado liberar parte de sus reservas estratégicas. Parte de estas ya se han liberado y el proceso continúa, señaló Birol.

De tal modo, si bien algunas tecnologías avanzarán mucho más rápido que otras, anticipa que "se producirá una transición hacia las energías renovables fulgurante", dado que la energía solar y la eólica pueden instalarse con gran rapidez.