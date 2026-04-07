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Mundo Donald Trump | EEUU | Irán

Alto el fuego

Trump suspendió por dos semanas su gran ataque a Irán

"Acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas", afirmó Donald Trump tras haber considerado una propuesta de 10 puntos de Irán que constituye una base viable para la negociación, estimó el presidente de EEUU.

Donald Trump, presidente de EEUU.

Donald Trump, presidente de EEUU.

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Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, dijo este martes -a una hora de que finalizara su último ultimátum- que acordó suspender durante dos semanas los bombardeos y ataques contra Irán, pero condicionando la medida a que la República Islámica acepte la "apertura completa, inmediata y segura" del estrecho de Ormuz.

“¡Esto será un alto el fuego bilateral!”, dijo Trump.

Estas declaraciones llegan tras varias horas de intermediaciones del primer ministro de Pakistán, Shebbaz Sharif.

"Conforme a conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir, de Pakistán, en las que me solicitaron que suspendiera la fuerza destructiva que se enviaría esta noche contra Irán, y sujeto a que la República Islámica de Irán acepte la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, acepto suspender el bombardeo y el ataque a Irán por un periodo de dos semanas", anunció Trump.

Trump dijo haber considerado una propuesta de 10 puntos de Irán que constituye una base viable para la negociación.

"Casi todos los diversos puntos de controversia del pasado han sido acordados entre Estados Unidos e Irán, pero un periodo de dos semanas permitirá que el acuerdo sea finalizado y consumado", sostuvo.

El mandatario afirmó que la suspensión sería un "alto el fuego" de "doble vía". Señaló que la razón para adoptar la medida es que EEUU ya "ha cumplido y superado todos sus objetivos militares" y que las partes se encuentran "muy avanzadas" en la redacción de un acuerdo definitivo sobre "paz a largo plazo" con Irán y "paz en Oriente Medio".

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El comunicado de Irán

Por su parte, Irán, a través de un comunicado de su canciller, Abbas Araghchi, reconoció el acuerdo de alto el fuego con EEUU por dos semanas luego de que Trump aceptara 10 de los 15 puntos propuestos por el país persa para un acuerdo de paz.

"Por la presente declaro, en nombre del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán: Si se detienen los ataques contra Irán, nuestras poderosas Fuerzas Armadas cesarán sus operaciones defensivas", expresó Araghchi.

"Durante un periodo de dos semanas será posible el paso seguro a través del estrecho de Ormuz, mediante coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán y teniendo debidamente en cuenta las limitaciones técnicas", detalló el canciller de Irán.

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