Trump suspendió por dos semanas su gran ataque a Irán

Trump dijo haber considerado una propuesta de 10 puntos de Irán que constituye una base viable para la negociación.

"Casi todos los diversos puntos de controversia del pasado han sido acordados entre Estados Unidos e Irán, pero un periodo de dos semanas permitirá que el acuerdo sea finalizado y consumado", sostuvo.

El mandatario afirmó que la suspensión sería un "alto el fuego" de "doble vía". Señaló que la razón para adoptar la medida es que EEUU ya "ha cumplido y superado todos sus objetivos militares" y que las partes se encuentran "muy avanzadas" en la redacción de un acuerdo definitivo sobre "paz a largo plazo" con Irán y "paz en Oriente Medio".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/WhiteHouse/status/2041649076500869158&partner=&hide_thread=false President Donald J. Trump makes a statement on Iran: pic.twitter.com/9mqTayL0Q3 — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026

El comunicado de Irán

Por su parte, Irán, a través de un comunicado de su canciller, Abbas Araghchi, reconoció el acuerdo de alto el fuego con EEUU por dos semanas luego de que Trump aceptara 10 de los 15 puntos propuestos por el país persa para un acuerdo de paz.

"Por la presente declaro, en nombre del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán: Si se detienen los ataques contra Irán, nuestras poderosas Fuerzas Armadas cesarán sus operaciones defensivas", expresó Araghchi.

"Durante un periodo de dos semanas será posible el paso seguro a través del estrecho de Ormuz, mediante coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán y teniendo debidamente en cuenta las limitaciones técnicas", detalló el canciller de Irán.