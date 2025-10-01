El senador del Partido Colorado, Andrés Ojeda, anunció este miércoles en un posteo en la red social X la instalación de una coordinadora parlamentaria de la Coalición Republicana. Dicho espacio está integrado por todos partidos de la oposición a excepción de Cabildo Abierto.
PARLAMENTO
"Empezó la COCOA": instalan coordinación de la coalición a nivel parlamentario sin presencia de Cabildo
"Quedó instalada coordinación de la coalición a nivel parlamentario", anunció Andrés Ojeda, y adelantó que se hará lo mismo a nivel de los partidos políticos.