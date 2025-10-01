Hacete socio para acceder a este contenido

Política coalición | Cocoa | Cabildo Abierto

PARLAMENTO

"Empezó la COCOA": instalan coordinación de la coalición a nivel parlamentario sin presencia de Cabildo

"Quedó instalada coordinación de la coalición a nivel parlamentario", anunció Andrés Ojeda, y adelantó que se hará lo mismo a nivel de los partidos políticos.

El senador del Partido Colorado, Andrés Ojeda, anunció este miércoles en un posteo en la red social X la instalación de una coordinadora parlamentaria de la Coalición Republicana. Dicho espacio está integrado por todos partidos de la oposición a excepción de Cabildo Abierto.

"Empezó la COCOA! Finalmente, quedó instalada coordinación de la coalición a nivel parlamentario. Lo mismo haremos a nivel de los partidos políticos. Se mueve...", celebró el legislador colorado.

La ausencia de Cabildo Abierto

La Coalición Republicana venía negociando este espacio desde hace algunas semanas, en busca de “formalizar” un espacio de coordinación parlamentaria y política, que funcionará como antesala de la Coalición Republicana de cara a las elecciones de 2029.

En principio, la iniciativa busca reunir fuerzas en el ámbito de la Cámara de Senadores, pero sobre todo en Diputados, donde ninguno de los partidos políticos posee mayoría parlamentaria.

La idea del espacio, además de discutir sobre las votaciones de diferentes proyectos de ley, es que haya una oportunidad de diálogo con todos los partidos que fueron parte del anterior gobierno.

El partido liderado por Guido Manini Ríos, Cabildo Abierto, reiteró que no se sumará a esta iniciativa y se desmarcó del resto. Además de votar en varias instancias con el Frente Amplio, tanto el diputado Álvaro Perrone como el dirigente Guido Manini Ríos han insistido en que no son parte del grupo político.

