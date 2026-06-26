En Canelones "la gestión es con los vecinos o no es", dijo intendente interino

También describió las dificultades que atravesaban los trabajadores municipales en ese momento. "Los funcionarios cobraban trayendo su recibo de UTE, de OSE, después estaban embargados", recordó.

De acuerdo con Moreno, el punto de inflexión llegó en 2011. "A partir del 2011 fue el año que nosotros le llamamos del empate, donde se estabilizaron las cuentas", indicó. Agregó que el proceso financiero culminó recientemente: "Recién ahora, el año pasado, se terminó de pagar esos préstamos".

Infraestructura y crecimiento

El intendente interino afirmó que, una vez estabilizadas las finanzas, la gestión comenzó a profundizar inversiones en infraestructura, aunque remarcó que el crecimiento fue acompañado por una visión centrada en las personas.

"Es un departamento muy dinámico, que quinquenio a quinquenio nosotros vamos mejorando lo que tiene que ver con infraestructura y, fundamentalmente, con lo que tiene que ver con el arraigo en la ciudadanía, con la ciudadanía siendo parte", expresó.

Como ejemplo, mencionó el cambio en el sistema de alumbrado público. "Era un departamento que tenía 5.000 focos de sodio, ahora vamos a tener 100.000 focos LED, con toda la tecnología de punta, con los clubes de fútbol iluminados", afirmó.

A su entender, el rasgo distintivo de las administraciones encabezadas por Marcos Carámbula, Yamandú Orsi y el actual intendente Francisco Legnani ha sido priorizar a las personas. "La prédica que ha tenido desde el primer gobierno de Marcos, después Yamandú y ahora Leñani, es poner como centro el ser humano", sostuvo. Y agregó: "Creo que eso está bueno como fundamento principal de la izquierda".

Moreno repasó además otras áreas en las que, según indicó, se concentraron las inversiones, como la mejora de la iluminación, el saneamiento, la infraestructura vial y la gestión ambiental.

En ese sentido, señaló que uno de los principales desafíos fue intervenir en Ciudad de la Costa y la Costa de Oro. "Fue encarar todo lo que era Ciudad de la Costa y Costa de Oro con muchísimo dinero en lo que tiene que ver con saneamiento, mejora de calles", dijo.

Un departamento con realidades diferentes

Moreno sostuvo que una de las características de Canelones es la diversidad de sus territorios, lo que obliga a definir prioridades diferentes según cada municipio.

"Es como se dice, un país en miniatura. Tiene su parte rural, su parte turística", expresó.

En ese marco, explicó que las obras se planifican junto a los gobiernos locales. "Ahora estamos, quinquenio a quinquenio, en acuerdo con los municipios, que son 32 municipios, marcando las prioridades", señaló.

Añadió que las necesidades varían según la zona y que no todas las comunidades demandan las mismas intervenciones.

Como ejemplo, mencionó el crecimiento poblacional de la Costa de Oro, donde muchas personas llegan desde otras ciudades esperando contar con servicios similares. Sin embargo, indicó que las prioridades no siempre coinciden con esas expectativas.

"Hay gente que se traslada para ahí y quiere bitumen, entonces hay que acordar mucho con la comunidad", sostuvo.

Para Moreno, ese proceso requiere mecanismos permanentes de diálogo con la población. "Tenemos todo un proceso de participación ciudadana muy pero muy interesante, que son los cabildos, las audiencias públicas, los espacios de participación ciudadana, que es lo que nos ayuda a captar cuáles son las necesidades en cada uno de los territorios", explicó.

Gestionar desde el territorio

Consultado sobre el funcionamiento de esos espacios, Moreno sostuvo que la participación ciudadana solo puede consolidarse si la gestión ofrece resultados concretos. "A mí me parece que hay dos cosas: una, demostrar que hay que gestionar bien. Uno tiene que demostrar, nadie te tiene por qué creer", afirmó.

También consideró que existe un deterioro en la confianza hacia la actividad política. "El tema de la política está medio devaluado en lo que tiene que ver con los niveles de aprobación", agregó.

En ese contexto, defendió el modelo impulsado por la administración canaria. "Para nosotros la gestión es con los vecinos o no. Es una definición de lo que nosotros entendemos de la democracia", sostuvo.

Moreno señaló que ese enfoque se expresa en distintos ámbitos de intercambio, como cabildos, audiencias públicas, foros y nodos territoriales, y aseguró que la participación aumenta a medida que la población observa resultados. "Siempre estamos machacando en eso y abriendo espacios de participación y, a medida que se van dando los resultados, la gente participa", afirmó.

Asimismo, planteó que la articulación entre distintos niveles de gobierno es otro de los pilares de la gestión. "La definición que tenemos nosotros es que el gobierno tiene que ser multinivel. Tenemos que trabajar gobierno nacional, departamental y municipal con la participación ciudadana", sostuvo.

Moreno remarcó que la administración procura adaptar sus políticas a las características de cada territorio, en lugar de imponer modelos uniformes. "Nos tenemos que adaptar a la población y no la población a nosotros", expresó.

En esa línea, señaló que existen diferentes grupos organizados con intereses diversos. "Algunos es el tema de género, otros el tema de discapacidad, otros el deporte. Es muy diverso, pero nosotros lo que hacemos es intentar juntarlos para tener un plan en colectivo", indicó.

El intendente interino explicó que actualmente la Intendencia está culminando las agendas de desarrollo local de cada municipio, elaboradas junto a la ciudadanía. "Estamos haciendo y terminando de hacer agenda de desarrollo local, por municipio para, que la iniciativa sea desde el territorio", señaló.

Finalmente, insistió en que el desarrollo de Canelones no debe medirse únicamente por las obras ejecutadas. "Para nosotros el objetivo son las personas, no es tanto la calle, el alumbrado o la basura, que está bien, pero si nosotros no logramos una sociedad integrada, participativa, más humana, solidaria, de espacios de encuentro, es imposible. No lo vamos a solucionar solamente con mejoras tangibles en ese sentido", concluyó.