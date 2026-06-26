Vehículos militares: la advertencia de Estados Unidos y el proyecto colorado

El presidente del sindicato de la Guardia Republicana, Carlos Piedra, señaló que es una "necesidad" contar con este tipo de vehículos, "en base a la violencia que hay en la sociedad hoy en día y al alto poder de fuego que tiene la delincuencia, no solo en alto calibre, sino también en cantidad de municiones".

"Hoy no están entrando los patrulleros y las camionetas a estos barrios denominados como zonas rojas, por el solo hecho que ahora nos reciben a balazos directamente, no solo a pedradas como antes", comentó.

Por su lado, Patricia Noy, presidenta del Sindicato Policial Nacional (Sipolna), expresó que ven con "buenos ojos" tener mayores insumos para la seguridad. Sin embargo, coincidió en que lo ideal sería que los blindados fueran transferidos a Interior y también puso el foco en contar con un marco normativo.

"No sabemos cómo lo piensan implementar y una de las preocupaciones es: si es un chofer militar, ellos no tienen competencia ni respaldo jurídico para poder, si se diera el caso, actuar".

De hecho, puntualizó que. al tratarse de dos ministerios distintos los involucrados (Interior y Defensa), puede haber dificultades de jerarquía: Ese militar va a estar manejando el vehículo, pero va a estar bajo órdenes de un oficial de policía. Entonces es un poco contraproducente, porque creo que a ningún militar le va a caer en gracia recibir órdenes de jerarca de la policía, cuando en realidad son sus superiores. Lo mismo pasaría a la inversa", consideró.

Ojeda presenta proyecto

El senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, presentó un proyecto de ley que busca habilitar expresamente la participación de personal militar en operativos de seguridad pública junto a la Policía Nacional, incluyendo la conducción y operación de vehículos blindados del Ejército.

El texto presentado por Ojeda propone "encomendar a las Fuerzas Armadas el apoyo a la Policía Nacional en los operativos de seguridad pública", comprendiendo la "conducción y operación de vehículos blindados y demás medios materiales especializados de su dotación".

El proyecto establece, además, que los operativos seguirán estando "bajo mando operacional" de la Policía Nacional y que los militares mantendrás su dependencia orgánica del Ministerio de Defensa.

Luego del anuncio, el propio Orsi fue consultado al respecto y aseguró que está evaluando la mejor forma de implementar la medida. Esto, en sus palabras, quiere decir que aún no saben a ciencia cierta si se precisará una ley que salga del Parlamento para hacer efectiva la iniciativa.

Reunión con embajada

Los blindados elegidos, hasta el momento, son los Mamba. Estos llegaron al país en 2024 tras un acuerdo con Estados Unidos que establecía que se debían utilizar en misiones de paz.

Actualmente, los vehículos están valuados en US$ 14 millones, y se encuentran preparados para soportar emboscadas y explosiones de minas o artefactos improvisados.

Hace algunos días, en el Ministerio de Defensa, representantes de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay mantuvieron una reunión con la directora de Cooperación Internacional de la cartera local.

En este sentido, advirtieron a las autoridades uruguayas que ambos países firmaron un documento que establece que el “objeto de adquisición” es para que los Mamba sean utilizados en el marco de misiones de paz y no de patrullaje en la ciudad.

Fuentes de la cartera especificaron que esto está estipulado y era algo que las autoridades ya sabían. Además, acotaron que es un elemento más que se conversará el viernes en el Consejo de Ministros, con el fin de analizar si los Mamba son los blindados correctos para lo que busca la Policía Nacional.

El senador Ojeda además de presentar el proyecto, ya pidió una reunión a la embajada americana para tratar el este tema.