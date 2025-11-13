En exclusiva: Caggiani habló sobre los maestros, la violencia y el conflicto sindical

El presidente de ANEP insistió en que la intervención estatal no puede limitarse a una reacción puntual: “Romper lleva muy poco tiempo, construir lleva mucho tiempo. No se trata de medidas de choque, sino de sostener políticas de convivencia. Tenemos que aprender de lo que pasa en cada escuela para fortalecer los lazos comunitarios”.

Según el jerarca, la respuesta también incluye “un trabajo de reparación institucional”, con énfasis en la atención a los equipos docentes y a los niños involucrados. “Hay que cuidar a quienes sostienen la vida cotidiana de la escuela. Los maestros son mediadores, no policías. Necesitan respaldo y acompañamiento”, subrayó.

El conflicto con Ademu

La tensión entre ANEP y Ademu Montevideo se profundizó luego de las medidas sindicales tomadas tras los hechos de violencia. Caggiani, sin entrar en polémicas, reconoció la legitimidad de las preocupaciones docentes, pero marcó distancia con algunas formas del conflicto. “No corresponde que comente más de lo que ya dije, pero hay que entender por qué las cosas pasan. No es que todo esté igual, hay cansancio, expectativas, restricciones presupuestales. Esas tensiones hay que administrarlas con diálogo”.

El jerarca destacó que la actual administración ha intentado “recomponer espacios de conversación y negociación” con los sindicatos, tras un período en que esos canales habían quedado debilitados. “Desde el comienzo hemos instalado bipartitas y espacios de negociación colectiva con los gremios. Hoy seguimos dialogando. No hay que renunciar a eso”, afirmó.

Para Caggiani, el diálogo con Ademu y con los demás sindicatos de la educación “no puede romperse en los momentos de mayor tensión”. “Tenemos que cuidar los canales de conversación, porque el trabajo colectivo es el que sostiene el sistema educativo”, enfatizó.

Presupuesto, expectativas y gestión

Consultado sobre el presupuesto de ANEP, Caggiani reconoció que la administración trabaja con limitaciones financieras importantes, aunque remarcó que la educación sigue siendo una de las áreas más priorizadas. “Nosotros pedimos 600 millones de dólares para el quinquenio y se nos asignan 200. Es la tercera parte, pero aun así ANEP es de los organismos más priorizados”, indicó.

Recordó que la meta del 6% del Producto Bruto Interno (PBI) para educación —una histórica bandera del Frente Amplio— quedó rezagada por decisiones macroeconómicas. “Si no se hubieran ocultado 1.200 millones de dólares de déficit fiscal, con la mitad de eso ya llegábamos al 6%. No es un problema de voluntad política: la plata es la que hay”, afirmó.

Pese a ello, sostuvo que ANEP ha logrado mantener políticas de expansión social, como la ampliación de los comedores escolares. “Uruguay está construyendo más comedores que en toda su historia. Eso muestra una priorización real, no un discurso”, subrayó.

Caggiani también defendió la gestión de los recursos y la apuesta por programas que fortalezcan la inclusión. “El presupuesto tiene que transformarse en política pública efectiva. De nada sirve discutir números si no se traducen en resultados concretos”, dijo.

Universidad de la Educación: un debate abierto

Otro de los puntos que abordó el presidente de ANEP fue la discusión parlamentaria sobre la creación de la Universidad de la Educación. “El proyecto se apoya en la idea de que la formación docente merece rango universitario”, explicó. Sin embargo, advirtió que no se trata solo de cambiar una denominación, sino de asegurar que el sistema educativo cuente con autonomía real y capacidad de investigación.

“La Universidad de la Educación debe ser una institución pública, nacional y autónoma. No una oficina administrativa. Si queremos docentes mejor formados, debemos confiar en ellos como sujetos de conocimiento”, afirmó.

El jerarca señaló que la propuesta ha tenido idas y vueltas, pero que el consenso político “parece más cercano que en otras etapas”. “Uruguay ya decidió que necesita una Universidad de la Educación; ahora lo que falta es decidir cómo y con qué garantías”, dijo.

Mirada hacia adelante

En su análisis, Caggiani insistió en que el sistema educativo enfrenta la doble tarea de “garantizar la convivencia” y “reconstruir el diálogo social”. A su juicio, los hechos de violencia, los conflictos gremiales y las restricciones presupuestales son síntomas “un país que atraviesa una crisis de confianza, pero que sigue apostando a la educación pública como herramienta de cohesión”.