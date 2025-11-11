Caggiani sobre su desafiliación de Ademu: "Lo que me corresponde es acatar"

El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, se refirió a su desafiliación de Ademu Montevideo luego de que la asamblea del gremio resolviera levantar el paro y retirarle la afiliación junto a otros docentes.
A través de su cuenta en X, Caggiani expresaba en la jornada de ayer: “Me acabo de enterar que mañana hay clases y eso es parte de todo lo que se trabajó. Además me desafilian de Ademu junto a la mitad de las maestras de Montevideo. Las decisiones colectivas se acatan aunque sea difícil comprenderlas. El río da muchas vueltas pero sabe dónde va”.
En declaraciones a Caras y Caretas, el jerarca explicó las gestiones que se realizaron desde el jueves pasado, tras el incidente ocurrido en la escuela N.º 123 de Jardines del Hipódromo, que derivó en la paralización de clases.
Medidas
“El jueves la reunión fue con Primaria. Ahí se acordó un conjunto de cosas sobre cómo intervenir en la escuela y si había clase al otro día...”, relató.
Caggiani señaló que “el viernes tuvimos reunión con el Ministerio del Interior y la Dirección de Derechos Humanos de Codicen”, y agregó que en ese encuentro “se estuvo trabajando en que era necesario conversar con Fiscalía para que hubiera más información sobre el tema”.
Según el titular de la ANEP, también se resolvió ubicar nuevamente en la escuela al programa Pelota al Medio, “que es un programa deportivo y recreativo del Ministerio que trabaja en zonas muy vulnerables, complicadas de convivencia”.
“De vuelta lo de reforzar el patrullaje, de vuelta el trabajo con equipo disfrutable y además se le planteó que para el caso de las dos escuelas en cuestión, que mañana y tarde no se les iba a descontar el paro a las docentes de esas dos escuelas”, explicó.
Sobre el encuentro posterior con el presidente de la República, Caggiani comentó: “Después del lunes con el presidente fue ratificar todo lo que se había propuesto, se sumó además realizar una campaña de bien público el año que viene, siempre en buenos tonos, como muy constructivo de todas las partes”.
Desafiliación de Ademu
Consultado sobre su desafiliación de Ademu, fue claro: “Sobre lo otro no me corresponde opinar, es una decisión colectiva, lo que me corresponde es acatar”.
La asamblea de Ademu Montevideo, que reunió a unos 700 docentes, resolvió el lunes levantar el paro y retomar las clases en las escuelas y jardines de la capital, tras varios días de conflicto originados por el episodio de violencia ocurrido en la escuela 123.