Caggiani sobre su desafiliación de Ademu: "Lo que me corresponde es acatar"

Medidas

“El jueves la reunión fue con Primaria. Ahí se acordó un conjunto de cosas sobre cómo intervenir en la escuela y si había clase al otro día...”, relató.

Caggiani señaló que “el viernes tuvimos reunión con el Ministerio del Interior y la Dirección de Derechos Humanos de Codicen”, y agregó que en ese encuentro “se estuvo trabajando en que era necesario conversar con Fiscalía para que hubiera más información sobre el tema”.

Según el titular de la ANEP, también se resolvió ubicar nuevamente en la escuela al programa Pelota al Medio, “que es un programa deportivo y recreativo del Ministerio que trabaja en zonas muy vulnerables, complicadas de convivencia”.

“De vuelta lo de reforzar el patrullaje, de vuelta el trabajo con equipo disfrutable y además se le planteó que para el caso de las dos escuelas en cuestión, que mañana y tarde no se les iba a descontar el paro a las docentes de esas dos escuelas”, explicó.

Sobre el encuentro posterior con el presidente de la República, Caggiani comentó: “Después del lunes con el presidente fue ratificar todo lo que se había propuesto, se sumó además realizar una campaña de bien público el año que viene, siempre en buenos tonos, como muy constructivo de todas las partes”.

Desafiliación de Ademu

Consultado sobre su desafiliación de Ademu, fue claro: “Sobre lo otro no me corresponde opinar, es una decisión colectiva, lo que me corresponde es acatar”.

La asamblea de Ademu Montevideo, que reunió a unos 700 docentes, resolvió el lunes levantar el paro y retomar las clases en las escuelas y jardines de la capital, tras varios días de conflicto originados por el episodio de violencia ocurrido en la escuela 123.