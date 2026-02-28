Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política mayo | carne | Mario Lubetkin

Acuerdo Mercosur-UE

En mayo comenzarán a ingresar a la Unión Europea productos uruguayos sin aranceles

Carne, madera, aceite y lana serán los primeros productos uruguayos en llegar a Europa y comenzaremos a recibir frutas de contraestación y frutas frescas.

En mayo comenzará a ingresar carne Hilton y otros productos a Europa sin aranceles.

En mayo comenzará a ingresar carne Hilton y otros productos a Europa sin aranceles.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El canciller Mario Lubetkin estima que a partir del 1° de mayo empiecen a ingresar a la Unión Europea algunos productos uruguayos sin aranceles.

"Me refiero a la carne cuota Hilton, a la madera, a los aceites, al aceite de oliva, a la lana. Productos muy concretos en los cuales entramos en otro período. Por parte de la Unión Europea, también con el mismo criterio, comenzaremos a recibir frutas de contraestación, frutas frescas que no van a afectar la producción local para nada, pero es lo que vamos a empezar a ver en los supermercados en los próximos meses", comentó.

Lubetkin agregó que se van a ir liberando los productos con la eliminación de los aranceles "de millones y millones de dólares que hoy estamos pagando".

Lo que falta

Lubetkin comentó que la “provisoriedad” del acuerdo va a continuar "hasta tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falle y se reactive la discusión en el Parlamento Europeo". Por lo pronto, el canciller aseguró que esta fase comercial que se podría visualizar en mayo “va a quitar muchos miedos al ciudadano europeo” que podrá determinar que el acuerdo “nos favorece a todos”.

Asimismo, el canciller adelantó que dentro del Mercosur “la discusión de las cuotas comenzará en los primeros días del mes de marzo”. Concretamente, Lubetkin detalló que eso se cristalizará a través de una reunión de los técnicos de los países del bloque que tendrá lugar en Asunción. “Siempre nos pusimos de acuerdo, nos vamos a poner de acuerdo en esto también”, auguró el jerarca al respecto.

Adelantándose algunos meses, Lubetkin señaló que “quizás en este proceso haya algunas cosas que no las hagamos de la mejor manera”, como consecuencia de que “no tenemos experiencia en esto”. Sin embargo, recordó que “tampoco la UE tiene experiencia”, dado que “nunca hizo un acuerdo de este tipo”. En ese marco, aseguró que en el futuro habrá “juegos de interpretaciones que van a exigir paciencia y articulación”.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar