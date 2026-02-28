En mayo comenzarán a ingresar a la Unión Europea productos uruguayos sin aranceles

Lo que falta

Lubetkin comentó que la “provisoriedad” del acuerdo va a continuar "hasta tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falle y se reactive la discusión en el Parlamento Europeo". Por lo pronto, el canciller aseguró que esta fase comercial que se podría visualizar en mayo “va a quitar muchos miedos al ciudadano europeo” que podrá determinar que el acuerdo “nos favorece a todos”.

Asimismo, el canciller adelantó que dentro del Mercosur “la discusión de las cuotas comenzará en los primeros días del mes de marzo”. Concretamente, Lubetkin detalló que eso se cristalizará a través de una reunión de los técnicos de los países del bloque que tendrá lugar en Asunción. “Siempre nos pusimos de acuerdo, nos vamos a poner de acuerdo en esto también”, auguró el jerarca al respecto.

Adelantándose algunos meses, Lubetkin señaló que “quizás en este proceso haya algunas cosas que no las hagamos de la mejor manera”, como consecuencia de que “no tenemos experiencia en esto”. Sin embargo, recordó que “tampoco la UE tiene experiencia”, dado que “nunca hizo un acuerdo de este tipo”. En ese marco, aseguró que en el futuro habrá “juegos de interpretaciones que van a exigir paciencia y articulación”.