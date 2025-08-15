Enojados: Israel lamenta decisión de Uruguay de pausar oficina en Jerusalén

Polémica oficina

El Frente Amplio (FA) y organizaciones sociales solicitaron la suspensión del acuerdo al entender que la apertura de ese despacho implicó un "mensaje" favorable a reconocer a Jerusalén como capital de Israel, cuando Palestina considera a esa ciudad como "ocupada".

La embajada de Palestina en Uruguay también criticó la decisión de Uruguay de abrir una oficina en Jerusalén.

El jueves, el Gobierno uruguayo determinó suspender el acuerdo entre ANII y la Universidad Hebrea de Jerusalén debido a "la situación que se está dando en Medio Oriente".

El canciller Lubetkin explicó que la decisión no implica cancelar el acuerdo, sino que haya un "impasse".

Embajada molesta

El acuerdo, que tenía como objetivo fomentar la colaboración en ciencia, tecnología e innovación entre ambas naciones, fue calificado por Israel como una "valiosa oportunidad" entre "dos países amigos con una larga historia de vínculos bilaterales".

"El amparo en eventuales desacuerdos políticos en detrimento de la cooperación científica resulta desafortunado", lamentó la sede diplomática.

De todas formas, Israel expresó su esperanza de que la colaboración pueda retomarse pronto "en beneficio de las comunidades científicas y emprendedoras de ambos países".