Gobierno congeló acuerdo entre la ANII y universidad israelí

Una accion esperada

Diversos actores institucionales y sociales, que se han pronunciado en contra del genocidio en Gaza, reclamaron al Poder Ejecutivo que dé marcha atrás con el convenio y cierre la Oficina de Innovación instalada en la Universidad Hebrea de Jerusalén.

Una de las instituciones que hizo parte de este reclamo fue la Universidad de la República. A traves del Consejo Directivo Central, resolvió por unanimidad rechazar la apertura de la oficina y pidió su clausura inmediata.

Por su parte, el Frente Amplio solicitó "evaluar su suspensión" en el marco de sus críticas a la política exterior del gobierno frente al conflicto en Medio Oriente.