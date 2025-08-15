El acuerdo de cooperación entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y la Universidad Hebrea de Jerusalén quedó en pausa. Así lo confirmó este viernes el canciller Mario Lubetkin confirmó este viernes en rueda de prensa.
A estudio
Gobierno congeló acuerdo entre la ANII y universidad israelí
“Es un tema que ANII tiene que responder, pero por lo que tengo entendido, creo que hay un momento de impasse en la firma del acuerdo por la situación que se está dando en Medio Oriente”, dijo el canciller Mario Lubetkin.