Gobierno congeló acuerdo entre la ANII y universidad israelí

“Es un tema que ANII tiene que responder, pero por lo que tengo entendido, creo que hay un momento de impasse en la firma del acuerdo por la situación que se está dando en Medio Oriente”, dijo el canciller Mario Lubetkin.

Por Redacción Caras y Caretas

El acuerdo de cooperación entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y la Universidad Hebrea de Jerusalén quedó en pausa. Así lo confirmó este viernes el canciller Mario Lubetkin confirmó este viernes en rueda de prensa.

El jerarca explicó que el convenio, que buscaba impulsar proyectos conjuntos en ciencia, tecnología e innovación, se encuentra en un “impasse” debido al contexto en Medio Oriente. “Es un tema que ANII tiene que responder, pero por lo que tengo entendido, creo que hay un momento de impasse en la firma del acuerdo por la situación que se está dando en Medio Oriente”.

El vínculo con la institución israelí se formalizó en diciembre pasado, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, cuando Uruguay inauguró una Oficina de Innovación en la Universidad Hebrea de Jerusalén.

Una accion esperada

Diversos actores institucionales y sociales, que se han pronunciado en contra del genocidio en Gaza, reclamaron al Poder Ejecutivo que dé marcha atrás con el convenio y cierre la Oficina de Innovación instalada en la Universidad Hebrea de Jerusalén.

Una de las instituciones que hizo parte de este reclamo fue la Universidad de la República. A traves del Consejo Directivo Central, resolvió por unanimidad rechazar la apertura de la oficina y pidió su clausura inmediata.

Por su parte, el Frente Amplio solicitó "evaluar su suspensión" en el marco de sus críticas a la política exterior del gobierno frente al conflicto en Medio Oriente.

