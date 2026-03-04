"Éramos tan progres" debuta en Caras y Caretas TV con Gyurkovits, Albariza y Lois

Uno de los ejes centrales será la construcción colectiva del temario. “Aspiramos a que la agenda sea construida en la comunidad que vea el programa”, afirmó. Y añadió: “Queremos tener mucho ida y vuelta con la gente, que vengan ideas de ahí que nosotros las podamos tomar para convertir el programa en un espacio periodístico de entretenimiento y de divulgación”.

Un formato dinámico

En cuanto al formato, el programa utilizará distintos recursos: “Va a pasar de todo, va a haber entrevistas en piso, telefónicas, vamos a salir nosotros a la calle con móviles, va a haber informes con audio, con producción específica, con placas”.

La idea es integrar lenguajes y soportes: “Va a ser un periodístico tradicional, pero también tratando de combinar lo que tiene de radio y tele, que es el streaming”… En definitiva vamos a ver hasta dónde llegamos, pero nos ponemos mucho desafío”.

Aunque el programa se realizará desde Montevideo, la intención es trascender la lógica capitalina. “Vamos a tener ancla en lo nacional, vamos a tener una mirada montevideana, porque estamos aquí, transmitimos desde aquí, pero haremos recorridas por el interior”. El equipo pretende valorar la realidad de los distintos departamentos tanto a través de invitados como mediante la participación directa de la audiencia. “Nos interesa saber qué está pasando en las distintas ciudades y departamentos con la gente que nos oye, que nos vea de distintos departamentos y nos diga: ‘acá está pasando tal cosa, ¿por qué no le ponen un ojo?’”. El espíritu, insistió, es colectivo: “Que nosotros seamos conductores pero el programa sea de todos”.

Una mirada de izquierda

Consultado sobre el tono editorial, Gyurkovits fue explícito: “Tenemos una mirada de izquierda, en mi caso no partidaria, yo soy una persona de izquierda, soy frenteamplista definido aunque no soy orgánico, sectorizado, ni mucho menos”. Sin embargo, aclaró que el programa no impondrá una posición: “No vamos a pretender bajar línea y que nuestra opinión sea el centro del programa”. La perspectiva crítica o el respaldo surgirán del propio desarrollo periodístico: “Me parece que la crítica o el aval surgirá de los informes, de las opiniones de los invitados y demás”. Y concluyó: “No venimos a ser críticos ni no críticos, venimos a plantarnos ante la realidad y compartirla con la audiencia”.

El estreno funcionará como carta de presentación. “Va a ser un gran ensayo al aire de lo que nos gustaría como comienzo”, adelantó. Será una emisión introductoria, de presentación del equipo y de exposición más detallada de la propuesta.

La invitación ya está hecha: “Los esperamos en el canal de YouTube de Caras y Caretas TV con Éramos tan Progres, un espacio que esperamos que guste y que vaya creciendo”. En un año especial para la revista, que celebra 25 años, el objetivo es claro: “Que podamos a lo largo de este año terminar todos contentos y contentas de que hicimos un buen producto entre nosotros, la comunidad y la audiencia, que es la clave de todo esto”.