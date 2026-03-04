Llega el Cosquín Rock con inversión de US$ 1,8 millones y más de 30.000 personas en Punta Carretas

Cosquín Rock: un año de planificación

El creador del festival, José Palazzo, fundador del Cosquín Rock en Córdoba, explicó en entrevista con InfoNegocios Uruguay que la planificación comenzó con un año de anticipación.

“Lo primero que hicimos fue trabajar mucho tiempo. Trabajamos durante un año”, señaló al medio. Esa estrategia incluyó su participación en un congreso de música en Londres, donde avanzó en acuerdos con artistas internacionales que podrían integrar entre 10% y 15% de futuras grillas. Según Palazzo, la edición uruguaya es hoy “la segunda edición más importante que tiene Cosquín Rock”, superando en escala a España, Chile, Paraguay, Brasil y Estados Unidos, y posicionándose como la más cercana al modelo original argentino.

Nuevo predio, nuevo formato

El traslado a Punta Carretas supone un cambio estructural. La infraestructura se monta desde cero y replica el layout de Córdoba con múltiples escenarios simultáneos, amplias zonas de circulación y una planificación pensada para grandes flujos de público.

“Nos vimos en la obligación de hacer pegar un salto cualitativo al festival y transformarlo en algo más grande y ambicioso”, afirmó Palazzo en diálogo con InfoNegocios Uruguay.

Entre las novedades destaca un escenario 360°, visible desde todos los ángulos y ubicado en uno de los laterales del predio. La organización adelantó que publicará los planos con anticipación para facilitar la movilidad y permitir que el público planifique su recorrido entre shows. La apuesta concentra en una sola jornada el volumen de público que en años anteriores se distribuía en dos días.

Un line up muy rioplatense

La grilla 2026 combina clásicos del rock argentino y referentes uruguayos. Entre los nombres confirmados figuran: Ciro y los Persas, Divididos

Illya Kuryaki and the Valderramas, La Vela Puerca, Trotsky Vengarán y La Abuela Coca.

Sobre la presencia de artistas locales, Palazzo fue enfático en InfoNegocios Uruguay: “El público uruguayo ama mucho su música y por eso sí o sí tiene que haber mucha música uruguaya”. En ese sentido, La Vela Puerca ocupa un lugar emblemático dentro de la historia del festival: en Argentina participó en 24 de las 26 ediciones, mientras que en Uruguay estuvo presente en cerca del 60% de las realizadas.

El negocio detrás del show

La estructura financiera del festival combina venta de entradas, alimentos y bebidas, merchandising y patrocinio de marcas. El apoyo empresarial resulta clave. “Sin el acompañamiento de las marcas no es posible”, subrayó Palazzo a InfoNegocios Uruguay.

En Argentina, el festival cuenta con un contrato de transmisión con Disney por varios años. En Uruguay, la televisación se realiza a través de la televisión pública, aunque la organización trabaja para ampliar derechos de transmisión y alcanzar mayor cobertura latinoamericana en próximas ediciones. La experiencia de Córdoba que en su última edición reunió a más de 90.000 personas funciona como banco de pruebas logístico: mejoras en gastronomía, servicios sanitarios, asistencia médica y planificación de recorridos se aplicarán ahora en Montevideo.