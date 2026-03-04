El transporte fluvial en el Cono Sur marcará un hito tecnológico en 2026 con la entrada en operación del China Zorrilla, el buque 100% eléctrico más grande del mundo. El proyecto, que demanda una inversión de 200 millones de dólares, conectará las ciudades de Buenos Aires (Argentina) y Colonia del Sacramento (Uruguay) sin emitir gases contaminantes.
Buquebus
El buque eléctrico más grande del mundo unirá Buenos Aires y Colonia en 2026
Con US$200 millones de inversión, el buque eléctrico China Zorrilla unirá Buenos Aires y Colonia en 2026, marcando un hito de sostenibilidad regional.