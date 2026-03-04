Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad buque | Buenos Aires | ruta

Buquebus

El buque eléctrico más grande del mundo unirá Buenos Aires y Colonia en 2026

Con US$200 millones de inversión, el buque eléctrico China Zorrilla unirá Buenos Aires y Colonia en 2026, marcando un hito de sostenibilidad regional.

El transporte fluvial en el Cono Sur marcará un hito tecnológico en 2026 con la entrada en operación del China Zorrilla, el buque 100% eléctrico más grande del mundo. El proyecto, que demanda una inversión de 200 millones de dólares, conectará las ciudades de Buenos Aires (Argentina) y Colonia del Sacramento (Uruguay) sin emitir gases contaminantes.

Tecnología y sostenibilidad

A diferencia de las embarcaciones convencionales, el nuevo ferry funcionará íntegramente mediante un sistema de baterías, eliminando el uso de combustibles fósiles. Esta iniciativa alinea la navegación regional con las tendencias globales de descarbonización y eficiencia energética, posicionando al Río de la Plata como un escenario de vanguardia en la transición eléctrica marítima.

Una ruta de alta demanda

La elección de la conexión Buenos Aires-Colonia responde a la solidez del mercado local. Según datos de la autoridad portuaria, entre 2,5 y 3 millones de pasajeros utilizan anualmente las rutas del estuario.

  • Flujo diario: Hasta 6.000 personas realizan este trayecto cada día.

  • Preferencia: Si bien existen rutas hacia Montevideo y otros puntos, el tramo hacia Colonia concentra el mayor volumen de tráfico, garantizando la viabilidad económica del proyecto.

Servicios y operativa

El servicio del China Zorrilla está diseñado para captar tanto al pasajero frecuente como al turista. La estructura operativa incluirá:

  • Categorías diferenciadas: Opciones que van desde la clase turista hasta servicios premium y ejecutivos.

  • Transporte de vehículos: El buque mantendrá la capacidad de bodega para el cruce de automóviles.

  • Tarifas: Se estima que las opciones de alta gama podrían superar los US$ 200 por tramo, dependiendo de los servicios adicionales.

Impacto Regional

Más allá de la innovación técnica, la llegada del buque representa un fortalecimiento en la integración binacional entre Argentina y Uruguay. El inicio de operaciones, previsto para el transcurso de 2026, inaugurará una nueva era en la movilidad fluvial, demostrando que la alta demanda de una ruta tradicional puede convivir con estándares de sostenibilidad de última generación.

