"Es hora de que el personal subalterno cuente con un sindicato militar"

El grado mío es oficial de la reserva. Ya hace 10 años que me retiré y presté prácticamente servicio en unidades del ministerio de defensa. Tengo 66 años de edad en este momento.

Desde cuándo está conformado el grupo Honor y Dignidad. ¿Qué características tiene? ¿Cuándo se conforma, por qué se conforma, que es lo que lo lleva a conformarse?

Este grupo Honor y Dignidad se formó por inquietud mía. Ahí fui hablando, contactando otros suboficiales, soldados, clases, con la inquietud principalmente de la salud y la vivienda para el personal subalterno. Ya hace cinco años, hace seis años está creado y estamos todavía trabajando por la salud nuestra, principalmente en el interior del país, la cual no hay contraprestación ninguna del hospital (Hospital Central de las Fuerzas Armadas)

¿Ustedes son del interior básicamente?

No, no, es integrado también por gente de Montevideo que aportan ideas y todo eso.

Está bien, pero digamos que las debilidades en el área de salud las han encontrado básicamente en el interior.

En el interior del país, sí. Porque hay muchos departamentos que no tienen los CAP. Los CAP son como policlínicas descentralizadas de Sanidad Militar. Y en muchos departamentos no hay, el individuo debe ir directamente al hospital público. Y hay muchos hospitales públicos que están carentes de todo, de todo. Y somos los únicos empleados públicos que no tenemos opción de elegir una prestadora de salud.

¿Cuántos militares están integrando el grupo y se integran al grupo?

Y, somos unos 460; se integran por voluntad propia, porque ven el motivo por el cual creamos este grupo, para darle calidad de vida a nuestros retirados y pensionistas militares. Calidad de vida en el sentido de la salud, buscar soluciones y aportar ideas tanto al mando militar como a algún político que uno ha hablado y ha planteado inquietudes, ha llevado proyecciones y bueno, en eso estamos. El tiempo ha pasado, no hemos encontrado las soluciones que queríamos. Encontramos algo, pero no lo suficiente. No estamos conformes con lo que se nos ha brindado. Prácticamente más de lo mismo. Sabemos que el general Rebollo, director de Sanidad Militar y su comando está haciendo todo lo posible para solucionar el problema de la salud de los pensionistas y los retirados militares. Y no solamente pensionistas y retirados, sino el personal en actividad también.

¿Cuál es el promedio de ingresos económicos del personal subalterno en retiro?

Hay diferentes ingresos, hay gente de 16, 24, hasta 30 mil pesos y hay gente que realmente está muy marginada. Yo he visto gente comprar 40 pesos de carne con hueso para el guisito de la semana. Y el tema también pasa por una infraestructura económica que no se ha querido brindar para las Fuerzas Armadas.

También dentro de algunas reivindicaciones está el tema de vivienda.

Sí, hay algunos proyectos de vivienda para el personal. En estos tiempos surgió algo del Ministerio de Vivienda y que va relacionado también a lo que ofrece el Banco Hipotecario de Uruguay, un plazo de 25 años, el valor de cota de $17.594 y el ingreso líquido mínimo tendría que ser de 58.647, por ahí andan los números.

Y eso es imposible que un soldado, un clase, un suboficial compre una casa, porque un individuo con $30 mil que cobra un soldado, jamás va a comprar una casa por 60,70, mil pesos ni hablar de 100 mil. Entonces nosotros hemos presentado de hacer cabañas prefabricadas en predios militares, la cual yo gestioné en URUFOR con el ingeniero jefe, y nos brindaban todo el material para poder construir viviendas. Y eso lo he llevado al Comandante en jefe, y eso está en manos del Comandante en jefe a ver qué trámite o qué solución le van a encontrar a todo esto.

01042020-GGB_9470 (1).jpg Javier García

¿Cuál es su visión de la gestión del ex ministro Javier García?

Un muy lamentable ministro de Defensa, un hombre que prácticamente quiso destruir las Fuerzas Armadas, no aportó absolutamente nada, nada. Prometió villas y castillos cuando fue designado, cuando asumió y resulta que después prácticamente se declaró prácticamente como enemigo nuestro, porque en los cuatro años y pico que estuvo como ministro, usó al personal militar para hacer su política, tanto en derechos humanos como política partidaria. Lamentable fue este hombre que es un hombre que quedó para el olvido en las Fuerzas Armadas.

¿Cómo piensa que ha impactado o que va a impactar la actual ley vigente de reforma de la Seguridad Social?

Yo no voy a decir que es una ley confusa, ni es que beneficia a uno o a otro, pero lo que sí digo que esta ley, esta reforma social que se ha hecho, que han entrado las Fuerzas Armadas, pongo un ejemplo y es que el hombre por sí mismo, ya empieza con problemas de oído, empieza con problemas de artrosis de rodillas. Estoy hablando del militar, la policía militar empieza con problemas de próstata después de los 55 años. Y tener un suboficial en un campo de entrenamiento de física y que el individuo sea el ejemplo de un trote delante de su subalterno con una edad de 60 años, es no saber lo que el militar debe de realizar y cumplir dichas funciones. Eso es totalmente perjudicial. Aumentar años de servicios es bajar el futuro.

¿Qué valoración tienen ustedes de una reforma de la caja militar ?

Es todo ambiguo, porque ahí había que hablar claramente de que no es una Caja, sino que es un servicio la cual maneja los fondos de los militares. Habría que poner también cuánto es que ingresan por misión o por todas las misiones anualmente de las Fuerzas Armadas, que yo no quiero largar un bolazo, pero creo que andan en unos cuantos millones de dólares. Habría que manejarla de otra manera. Obviamente que no voy a hablar de economía porque no conozco absolutamente nada, hay cosas crudas que se deberían de cocinar con la realidad. Es dar la cara, enfrentarlas y decir la verdad, y que la ciudadanía sepa de que el servicio de retiro no es una Caja y que las Fuerzas Armadas al país le dan unos cuantos millones de dólares por las misiones de paz.

Antes de que el exministro Javier García renunciara envió a la justicia ordinaria una investigación sobre algunas situaciones que se venían dando en el Servicio de Cantinas Militares. ¿Ustedes qué información manejaban al respecto? ¿Cuál era la valoración de ese servicio particular?

El servicio cantina militares por años ha sido una salvación para llegar a poder hacer la olla, llegar a fin de mes a muchos soldados, a muchos camaradas, pero a su vez también era y es un hundimiento económico, me meto en un crédito, y me meto en el crédito, y me meto en el crédito y no salgo más de eso. Por un lado era un salvamento y por otro lado era hundirse más económicamente el individuo. Y sobre esas denuncias que han habido, no estoy informado como para salir a declarar sobre este tema, la verdad que no estoy en condiciones. He leído, por supuesto todo tipo de denuncias.

¿Cuál es el vínculo del grupo que usted integra con alguno de los centros militares?

No, ninguno, ninguno, porque yo he sido acérrimo enemigo de los centros de retirados. Porque en momentos difíciles los centros de retirados tendrían que haber salido a hacer algo por la tropa. Y estoy hablando de los centros retirados, del personal subalterno. No lo han hecho. No han hecho absolutamente nada. Inclusive alguien en su momento me dijo: “Álvarez, los centros de retirados no fueron conformados para tal función”. Es verdad, es verdad, fueron conformados para otras funciones, pero en los tiempos difíciles, sin vivienda, sin salud, sin salario y viviendo muchos de nuestros camaradas en Cantegriles, yo creo que tendrían que salir de la comodidad y pelearla, porque tienen respaldo, tienen socios, hacer asambleas y buscar soluciones para el personal. Los centros no lo han buscado, no han hecho absolutamente nada.

En la gestión del General Fregossi hubo un momento de tensión que fue cuando en la ley de presupuesto se habían eliminado algunas de las vacantes para concursar en la carrera de ascenso de Capitán a Coronel, entre otros grupos, el de usted, salieron a cuestionar duramente esa decisión con críticas muy duras tanto al ex ministro Javier García como al general Fregossi. ¿Cuántos de aquellos grupos hoy de retirados militares todavía actúan?

Bueno, referente a la primera pregunta, los grupos siguen en pie y se está trabajando. Más de una vez hemos llamado a calma, a razonar y a planificar y a recabar información cierta. No tirar información por tirarla si no tenemos los datos concretos para tener credibilidad delante de nuestros camaradas y de la opinión pública. Si vamos a reclamar, lo vamos a reclamar con los datos verdaderos, reales. Y por sobre todas las cosas, no es solamente reclamar, sino aportar ideas. Porque el caso, por ejemplo, usted me nombra del Comandante Fregossi en su momento (y esto no es por quedar bien con nadie, porque acá no es quedar bien con nadie, acá es luchar por el bien de nuestra gente y le pese a quien le pese), yo creo que a veces uno ocupa un cargo y debe jugársela, porque donde vemos que un Comandante se la juega a riesgo de ser destituido, ese Comandante va a tener el respeto, la credibilidad y el apoyo de sus subordinados. Si no lo hacen así, entonces ahí se pierden muchas cosas. Una de las cosas importantes es la lealtad.

¿Honor y Dignidad, mantienen algún tipo de contacto con el grupo Patria o Muerte?

No, no, no, no, estamos totalmente no alejados, sino que no hemos entablado ningún tipo de conversación más allá de hacer algún comentario. Lo que pasa es que nosotros no somos ni mejores ni peores. Quizás el grupo Honor y Dignidad sea algo diferente al resto de los grupos, porque nosotros nos identificamos. Generalmente soy yo el que pone la cara y me identifico y el nombre del grupo Honor y Dignidad, tal cosa. Entonces es la manera que tenemos de trabajar, que no es ni mejor ni peor que la de los otros camaradas que actúan, pero hay diferencia.

¿Qué visión tiene de la gestión de la Fundación Fernández Enciso dentro del Servicio de Sanidad militar y particularmente dentro del Hospital Central de las Fuerzas Armadas?

Bueno, ese es otro gran tema que los otros días creo que salió el General de los Santos a hacer una aclaración sobre esos temas. Hay profundizar mucho y saber mucho del tema este, porque hay que estar por dentro, porque yo le faltaría el respeto a usted si yo hago con liviandad de pensamiento cualquier tipo de comentario. Lo que sí sé que todo el esfuerzo que está haciendo el general Revoli y su comando para tratar de descentralizar el Hospital Militar no le alcanza. ¿Por qué? Porque no hay rubros. Todo pasa por los salarios de los médicos, los médicos especialistas, en el Hospital Militar creo que andan 240 o $250 mil cuando en los sanatorios particulares, en la mutualista particular andan tres veces más de lo que ofrece el Hospital Militar. Entonces es una competencia toda económica de la cual no hay rubro como para salir a competir al mercado.

¿Cuál es su visión del ejército en tanto la cantidad de integrantes y su estructura. Usted entiende que este ejército debe mantenerse tal cual está, que debe reducirse el número de efectivos y con esto además reducirse además cantidad de determinados grados, por ejemplo en el grado de coronel?

Mire, yo como viejo servidor de la patria creo que el ejército está utilitario como cualquier otro trabajador en el país. Es una lástima de que no se le dé continuamente todas las tareas que cumplen en beneficios de los ciudadanos. Si usted disuelve el ejército, nuestra soberanía pasa a ser de otro país. Hay países que no tienen ejército y ante cualquier intento de invasión, ya sea de una guerra, de una guerrilla, de….

Está bien, yo lo entiendo. Pero yo no le planteé la disolución del ejército. ¿Lo que le planteo es si el número actual de componentes usted entiende que está bien, la cantidad de grados entiende que está bien o entiende que debería tener un poco más de efectivos o menos efectivos?

El ejército se ha modernizado y ha perdido muchísimas cosas. Una de las tantas cosas que ha perdido es la cantidad de efectivos, principalmente en el personal, porque en el interior del país cada cuartel cumple una función muy importante para los liceos, para las escuelas, para la intendencia, para la sociedad en sí, y es la mano de obra gratis que tiene el país. Cualquier eventualidad, el primero que aparece son nuestros soldados y muy mal remunerados. Y yo creo que con otra mentalidad, con otra actitud y con otras ganas de sacar las cosas adelante, se miraría de otra manera la institución militar.

¿Usted entiende en ese sentido que hoy me hablaba de lo útil del ejército y las funciones que podría cumplir, que debería como proponen algunos dirigentes políticos, cumplir tareas de policía interna?

Por supuesto que sí, por supuesto que el militar está capacitado para cumplir cualquier misión que la nación lo requiera. Pero ahí hay que cambiar algunos artículos de la Constitución, porque una cosa es la preparación física y mental del policía y otra cosa es la preparación muy diferente, que no es mejor, es diferente la preparación del militar para patrullar en la vía pública o el trato con los ciudadanos.

_DAN0463.jpeg Restos hallados en junio de 2023 en el Batallón 14 de Paracaidístas. Foto: Dante Fernandez / FocoUy

Hace un poco menos de 48 horas se acaban de identificar los restos de una persona detenida desaparecida que fue hallada en el batallón 14. ¿Cuál es la visión en particular suya y de su grupo con respecto al tema derechos humanos, detenidos desaparecidos y las responsabilidades de los mandos de entonces y de los mandos actuales?

Si yo le contesto lo que yo pienso, le voy a mentir. Porque primero no participé, no actué en esa época. ¿Y hoy en día? Hoy en día es todo confuso, porque unos tiran por un lado, otros tiran para otro. Y dentro del mismo Frente Amplio hay gente que está diciendo dos cosas basta con el bloqueo y basta con los desaparecidos. Ya la gente está, y discúlpenme la expresión, la gente está podrida de este tema. Y no quiero ser grosero con quienes hayan perdido familiares tanto de un lado como del otro en la guerrilla de los años 70. Pero hay una realidad. Hay una realidad que hay miles de personas que ya están, para no ser groseros nuevamente, cansados de este tema. Porque nada ni nadie va a solucionar este tema. Porque yo, por más que lo opine, no voy a solucionar el tema este.

Pero usted no es un ciudadano común. Usted es una persona retirada específicamente de estas fuerzas de seguridad que cumplieron un rol. Entonces sí me interesa saber si usted entiende que el rol que cumplieron las Fuerzas Armadas en su momento con respecto al combate a la guerrilla y a la izquierda en general estuvieron acordes a la función que debían cumplir o si hubieron extralimitaciones.

Miren, mi estimado periodista, acá hay una verdad que lo primero que tendrían que atacar sería al poder político. Porque fue el poder político que mandó a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas Conjuntas en aquel entonces a hacer lo que hicieron. Y hoy se lavan las manos. Pero ya le digo, no puedo profundizar.

¿Usted entiende que hay responsabilidades civiles entonces en lo que sucedió?

Por supuesto que sí. Pero no puedo profundizar porque le faltaría el respeto al periodista si yo entro a opinar entre comillas, de un tema en el cual no participé ni estuve, porque es así.

Yo eso lo entiendo y se lo respeto. Ahora, le pongo un escenario. Yo paso a integrar mañana las filas del ejército y está todo este tema allí. Entonces, necesariamente yo alguna visión sobre lo actuado por los mandos debo tener. O lo avalo o lo cuestiono. O bueno, como se dice por estos lados, me hago el chancho rengo. Pero alguna visión tengo que tener. Eso es lo que le estoy preguntando. Si usted entiende que fue correcto, lo ha actuado. Yo entendí que usted me dice esto es responsabilidad del poder político que encomendó tal tarea. Ahora habría que investigar. No creo que la recomendación de la tarea por parte del Poder Político haya que una persona que fallece por torturas o es ejecutada dentro de una unidad militar sea enterrada para hacerla desaparecer. Y estamos hablando del sexto cuerpo encontrado en un centenar de detenidos desaparecidos.

El tema pasa también de que el ejército donde yo estuve no es el ejército de hoy. Hoy se maneja mucha información, se maneja mucha información falsa. Y como uno no tiene los datos como para salir a hablarlo, a discutirlo o a defender una causa u otra, entonces mejor quedarse en donde debe quedarse. Ante la tormenta no tengo con qué cubrirme, bueno, entonces me paro y busco un refugio. Pero el refugio quiere decir sin quitarse responsabilidades y no salir a hablar estupideces, disparates sin fundamento ninguno. Fue todo lamentable para un lado y para el otro. Que aquí hay gente que se ha lavado las manos, por supuesto que se han lavado. Yo no le puedo decir no, luego nunca vi nada, nunca leí nada, nunca escuché nada. Por supuesto que he visto informes y debate en la televisión, he leído en la prensa, lo he visto en Internet, he visto cosas.

WhatsApp Image 2024-05-30 at 13.32.05.jpeg

Previo a esta entrevista, me comentaba la molestia que usted y su grupo, tenían por un volante que se repartió en la marcha del 20 de mayo por parte del grupo Plenaria Memoria y Justicia.

Es que es muy agresivo. Por un lado se quiere pacificar, se quiere buscar una solución definitiva entre los uruguayos y por otro lado se hacen esos volantes tan agresivos tanto al policía como al militar, donde si usted tiene un militar de vecino, es el Cuco. Y no es el Cuco, es un ser humano como cualquier otro, que sufre, ríe, tiene hambre, tiene calor, tiene frío, es padre, es hijo, es nieto. El militar es una función más, como cualquier otro trabajador en el país y se lo debe definitivamente acercarlo a la sociedad y no tratar de discriminarlo de esta manera que cada tanto salen esas ofensas y alguien tiene que salir y enfrentar esas ofensas y no pedir que me tiren flores, pero tampoco que sigamos dividiendo y dividiendo. Es como aquello de que yo soy de Nacional y aquel de Peñarol lo tengo que matar porque es de Peñarol…..

Pero usted no entiende de alguna manera que la aparición de estos restos en el Batallón 13 confirman que en realidad hubieron detenidos desaparecidos, que los cuerpos no fueron entregados a sus familiares y que como decía recién, son seis de los más de cien detenidos desaparecidos que hay en el país. ¿Ustedes entienden que esto de alguna manera, si no aparece toda la información, la verdad, el destino de estos desaparecidos, va a ser muy difícil llegar a ese punto que usted de alguna manera reclama y reivindica de contacto con ciertos sectores de la sociedad civil?

Esa pregunta que usted me hace yo creo que se la hace para usted mismo y yo me la hago para mí mismo. ¿Y quién es el responsable? ¿Quién sabe dónde están? ¿Y si están, quiénes? Esos son los actores de aquella época y principalmente quienes tuvieron en esa época hubo gobiernos militares y hay militares que eran militares en aquella época que ni sabían lo que estaba pasando porque cumplían otras funciones en otros institutos, en unidades militares, hacían guardia nada más. ¿Pero esa es la gran pregunta, quién sabe eso?

Hablemos entonces un poquito de los que aparentemente sí saben y que algunos grupos de militares retirados y algunos en actividad están solicitando. ¿Qué opinión tiene usted o su grupo con respecto a este proyecto de ley de prisión domiciliaria para los y policías militares que están presos en la cárcel de Domingo Arena? ¿Usted entiende que son presos políticos?

Yo creo que son presos políticos, yo creo que sí. Porque esto es todo por política. Todo esto por política, porque desde el Frente Amplio se ha hecho política con esto. Inclusive este gobierno, este gobierno actual ha sido más injusto que otro gobierno con este tema, porque se ha lavado las manos y ha procesado a viejos de 70, 80,90 años más allá si son responsables, pero la desigualdad en esto ha sido terrible.

Bien, hay un grupo que ha aparecido en los últimos meses con una serie de reivindicaciones que si bien por ahora no están personalizados, o sea, no se sabe quién sería el vocero, pero han firmado algunos comunicados como Sindicato Militar. Las dos preguntas que le quería hacer, y ya terminando con respecto a esto era por un lado, bueno, si usted tiene conocimiento de la existencia de este grupo autodenominado Sindicato Militar y entiende que pueda tener algún área de incidencia y qué tanto le parecería la posibilidad justamente de generar, como hay en Europa, por ejemplo, en algunos países como España, Holanda, Alemania, un sindicato integrado por personal subalterno.

Conozco ese movimiento, conozco por los reenviados que me han mandado. Me gustaría hablar con ellos y me encantaría formar un sindicato para de una vez por todas defender a nuestros soldados, a nuestros pensionistas, a nuestros retirados que están en la miseria y principalmente defenderlos en el tema salud y vivienda, porque han realojado a miles de personas y hasta que yo sepa no han sacado un solo soldado de un cante gris o del medio de un arroyo donde tiene su ranchito. ¿Por qué pasan estas cosas? La policía ha tenido sus mejoras. ¿Por qué? Por el sindicato. Pero yo creo que los militares de hoy deben de cambiar su mentalidad, deben de modernizarse definitivamente en todo sentido. En todo sentido. Y tener una representación ante el político, hacerle presión al político de que también el militar necesita vivir con dignidad, tener una atención de salud con dignidad como tienen cualquier otro empleado público, porque somos los únicos empleados públicos que no podemos elegir nuestros prestadores de la salud. Nosotros al estar retirados no estamos sometidos a mando ni a orden de nadie, pero en este sentido en la salud estamos digitados. Entonces hay que luchar para que definitivamente nosotros podamos elegir nuestros prestadores.