Espacio 99.000 del FA condena el "genocidio en curso" en Gaza y llama a la movilización

El Espacio 99.000 del Frente Amplio emitió un comunicado en el que condena enérgicamente las acciones del gobierno de Israel en la Franja de Gaza, calificándolas de "genocidio en curso". El documento advierte además sobre el "exterminio de palestinos" y señala que las medidas de agresión israelíes van en aumento, con un desconocimiento del Derecho Internacional.
El comunicado destaca una reciente declaración del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre la inminente toma de la ciudad de Gaza, con el "aval del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump". Se advierte que esta acción agravaría aún más la catástrofe humanitaria en la región.
El Espacio 99.000 cita la aprobación de una resolución por la Knesset (Parlamento Israelí) el 23 de julio de 2025, que respalda la anexión de facto de Cisjordania y Gaza, argumentando que "la tierra de Israel pertenece al pueblo de Israel". Si bien esta resolución no es vinculante, refleja el "ánimo de expansión de Israel" y es contraria al Derecho Internacional, que prohíbe la anexión de territorio ocupado y la transferencia de población civil.
El texto de la resolución hace un llamado a la movilización de la sociedad civil y a las fuerzas políticas, organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales, laicas y religiosas. Además, insta al gobierno de Uruguay a sumarse a los distintos ámbitos de denuncia a nivel internacional, como el Grupo de La Haya, con el objetivo de lograr "el fin inmediato del genocidio". Se menciona que países como España, Irlanda, Eslovenia, Francia, Canadá, Reino Unido, Japón, Corea del Sur, Finlandia y Portugal ya se han sumado a estas denuncias.
El comunicado detalla cifras alarmantes sobre la crisis humanitaria, indicando que hay más de 60.000 personas asesinadas, incluyendo 18.000 niños, y 70.000 niños con desnutrición aguda. Se suman 35.000 niños huérfanos, 32.000 niños heridos con amputaciones, y más de 152.000 heridos en Gaza. En Cisjordania, se registran 923 asesinados y más de 7.000 heridos. También se estima que 11.000 personas están desaparecidas bajo los escombros y 1.100.000 personas en Gaza enfrentan una "inseguridad alimentaria catastrófica".
El Espacio 99.000 reitera su compromiso con la defensa de los derechos humanos y hace un "llamado inmediato a la Paz, Alto al Fuego y al urgente ingreso de ayuda humanitaria". Finalmente, exige a Israel que asuma un compromiso en negociaciones para la aplicación de la Resolución 242 de 1967, que reconoce la creación de dos Estados, Palestina e Israel, con "Jerusalén Este como capital del Estado de Palestina".