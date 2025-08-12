Espacio 99.000 del FA condena el "genocidio en curso" en Gaza y llama a la movilización

El texto de la resolución hace un llamado a la movilización de la sociedad civil y a las fuerzas políticas, organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales, laicas y religiosas. Además, insta al gobierno de Uruguay a sumarse a los distintos ámbitos de denuncia a nivel internacional, como el Grupo de La Haya, con el objetivo de lograr "el fin inmediato del genocidio". Se menciona que países como España, Irlanda, Eslovenia, Francia, Canadá, Reino Unido, Japón, Corea del Sur, Finlandia y Portugal ya se han sumado a estas denuncias.

El comunicado detalla cifras alarmantes sobre la crisis humanitaria, indicando que hay más de 60.000 personas asesinadas, incluyendo 18.000 niños, y 70.000 niños con desnutrición aguda. Se suman 35.000 niños huérfanos, 32.000 niños heridos con amputaciones, y más de 152.000 heridos en Gaza. En Cisjordania, se registran 923 asesinados y más de 7.000 heridos. También se estima que 11.000 personas están desaparecidas bajo los escombros y 1.100.000 personas en Gaza enfrentan una "inseguridad alimentaria catastrófica".

El Espacio 99.000 reitera su compromiso con la defensa de los derechos humanos y hace un "llamado inmediato a la Paz, Alto al Fuego y al urgente ingreso de ayuda humanitaria". Finalmente, exige a Israel que asuma un compromiso en negociaciones para la aplicación de la Resolución 242 de 1967, que reconoce la creación de dos Estados, Palestina e Israel, con "Jerusalén Este como capital del Estado de Palestina".

Comunicado completo: