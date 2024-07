¿Espionaje entre militares en el Uruguay de hoy?

En estos días en un programa de televisión el periodista tupa de Ricardo Pose ha realizado una serie de declaraciones sobre la interna “militar”, asesorado por los infiltrados de la Logia Nueva 1815 ( a los cuales casi no los nombra y los presenta como los democráticos legalistas) , en el marco de su campaña para desprestigiar al Ejército y sus integrantes, particularmente al General Jorge Fernández gran profesional y líder o a nuestro gran camarada y líder el Cnel Heber Cappi , cumpliendo los mandatos de sus amos del Foro de San Pablo, como bien expusiera brillantemente nuestro camarada el Cnel. (R ) Arquímedes Cabrera en el Semanario Contextos, junto con la campaña sucia de continuar metiendo “viejos servidores de la patria “ en las mazmorras de Domingo Arena, ignorando tranquilamente la voluntad de dos plebiscitos y en base a una ley interpretativa trucha fabricada por el Partido Comunista y el PVP; convalidada por la complicidad de los Blancos Wilsonistas liderados por figuretti Javier García ( implicado en la compra de las patrulleras oceánicas truchas para la armada y la compra de camionetas para Sanidad Militar) y el actual ministro Castaingdebat.

Complicidad entre blancos zurdos y tupas que viene desde hace muchos años cuando el “Toba” Gutiérrez Ruiz , Michellini y Wilson Ferreira en Buenos Aires, negociaban junto a los tupas el oro afanado al oligarca de Mailhos, para financiar diarios de los blancos y comprar armas para los tupas, por eso no es raro que el hijo de Wilson , el famoso inútil de Juan Raul éste junto a la lista de los tupas la 609, ni que hace poco en el pasquín de la izquierda Caras y Caretas, Juan Raul saliera a decir que el padre no había entregado a sus amigos y a los tupas Rosario Barredo y William Whitelaw (los que tenían el oro), claro no aclara cómo se escapó Wilson ( entregador) y con qué plata se mantuvieron en el exterior, pero solo hay que leer los “archivos berruti” y salta la verdad.

*A los de la Logia Nueva 1815 que está pasando información a este periodista de cuarta y asesorando al Frente Amplio, les decimos que sabemos quién son y donde se juntan, acá les pasamos algunos:

• Gral. Nelson Pintos - Edecán de Tabaré, alcahuete de la pesca , se reunía en el club Armonía, esta dejando la presidencia del Círculo Militar y se la pasa a su amigo el General “Pajarito” Pérez ( pide ordenes en calle Cassinoni). El General Pintos cortó el apoyo del Círculo Militar a nuestros prisioneros políticos. concurre a la calle Cassinoni 1481

• Gral. Alfredo Erramun- Edecán de Tabaré – enviado a tomar el Centro Militar para cortar el apoyo a nuestros presos políticos y enchastrar con acusaciones falsas al nuestro camarada el Cnel . Carlos Silva Valiente , el cual a conducido dicho centro con honestidad y valor.

• Gral. Angel Bertolotti- Alcahuete de Tabaré, principal responsable del comienzo del la captura y prisión de nuestros prisioneros políticos, implicado en el caso de usar fondos del Ejército para su operación y casado con una integrante del PCU, se reunía con Marina Arismendi en su casa, actual asesor del PCU.

• Gral. Raul Glodowsky- Alcahuete de Bertolotti, conocido como el Junta Huesos, apoyo la entrega de militares a manos del comunismo , para convertirlos en prisioneros políticos.

• Gral. Gustavo Fajardo – Amigo de Marcos Carámbula , y actual asesor del Frente Amplio, concurre a la calle Cassinoni 1481

• Gral. Rodolfo Álvarez – Asesor del Frente Amplio e informante del Periodista Ricardo Pose

• Gral. Claudio Feola- Edecán de Tabaré, encargado de cortar en el apoyo a nuestro prisionero políticos y ahora pretende enchastrar a líder de Cabildo Abierto con el asunto Cantinas.

• Gral. Domingo Montaldo- Ex Director de CALEN, llevó como profesores a zurdos para dar clases y alumnos vinculados a los tupas y comunistas.

• Gral. Gerardo Fregossi- Apoyo el procesamiento de nuestro camaradas militares y corto el apoyo económico y con abogados a nuestros prisioneros políticos.

• Gral. José Martínez- Edecán de Tabaré, en actividad

• Gral. Ricardo Devita- actual líder en actividad , concurre a la calle Cassinoni 1481

• Cnel. Fabricio Rodríguez – Informante del Periodista Ricardo Pose, implicado en casos de malversación de fondos en Viviendas del MDN y otros casos, concurre a la calle Cassinoni 1481

• Cnel. Fernando Moura- Edecán de Mujica, fue el encargado de realizar la reforma “ Constanza Moreira” de la Escuela Militar, concurre a la calle Cassinoni 1481

• Cnel. Daniel Farias- Colaborador en la reforma de la Ley Orgánica de las FFAA, concurre a la calle Cassinoni 1481

• Cnel. Raul Picapedra- Allegado a Tabaré, implicado en el caso de las compensaciones del personal subalterno de los Blandengues que salió en Santo y Seña. concurre a la calle Cassinoni 1481

• Cnel, Marcelo Almada- Vinculado al Intendente de Salto Andrés Lima, su pareja pertenece al Frente Amplio (PCU)

“ SEPAN QUE A LAS INSTITUCIONES CON DIGNIDAD NO SE LAS ACORRALA, CAMARADAS A BAYONETA CALADA”- “HAY QUE PARTIR LA ROCA COMO EL MOLLE” – GRUPO PATRIA O MUERTE

(Nota de Redacción: la dirección dada Cassinoni 1481 es la Sede de la Gran Logia de la Masonería)

Sin pamento

Consultados por Caras y Caretas algunos militares expresaron con las precauciones del caso que el Grupo Patria o Muerte en realidad no congrega un número importante de retirados militares pero desconocen si lo integran militares en actividad.

Lo que si es evidente que viene demostrando en éste último comunicado cierta capacidad operativa aunque claro también puede responder al tiempo que le sobra a los retirados.