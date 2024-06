Juan Raúl Ferreira responde al Grupo militar "Patria o Muerte"

CAMARADAS, SOLDADOS DEL EJÉRCITO ORIENTAL

Conmemoramos hoy un nuevo aniversario del glorioso 27 de junio de 1973, fecha en la cual nuestro Ejército como cabeza de las Fuerzas Armadas, tomo el Palacio Legislativo, el cual estaba tomado por elementos subversivos que cobijaban a los terroristas tupamaros - comunistas y lleno de políticos profesionales corruptos los cuales venían robando al Pueblo Oriental desde hacia décadas, como los Sanguinetti (padre, hijo y tío ) o los blancos baratos como Gutiérrez Ruiz que negociaba y se quedaba con parte del oro robado por los tupamaros, junto al zurdo de Michellini, bueno sería ya que están publiquen de los “Archivos” que tiene el gobierno y la Universidad de la República publiquen, esa parte de la historia, sobre todo la parte donde salta que fue el famoso “Wilson” fue el que entregó a la banda de los bandidos de Aníbal Gordon, a los políticos Gutiérrez Ruiz y a Michellini en Buenos Aires, junto con los dos tupas (Rosario Barredo y William Whitelaw ) que tenían parte del oro robado oligarca bandido de Mailhos, por algo Wilson fue el único que se escapó.

Desde acá le mandamos un saludo fraterno a los Camaradas, injustamente detenidos por la Justicia marxista, blancos de una campaña de venganza por haber salvado a la patria de no ser una Cuba o una Corea del Norte, y reafirmamos nuestro compromiso de luchar por su libertad, a pesar de la traición de algunos militares (logia 1815 ) , como el propio General Bertolotti (comunista infiltrado), el cual irónicamente ahora es cuestionado por el zurdaje, a pesar de haber entregado a sus camaradas, en las reuniones que mantenía en su casa con Marina Arismendi y otros comunistas, o del General Fregossi el cual cobardemente le retirará el apoyo con los abogados a nuestros “prisioneros políticos”, así como su colaboración con Figureti García para seguir metiendo camaradas presos , propiciando también con su cobarde pasividad las modificaciones a la “Caja Militar” o la destrucción de la carrera con la disminución de vacantes, perjudicando a nuestros jóvenes Oficiales.

En esto tiempos en que nuevamente políticos profesionales corruptos colorados y blancos baratos ( gordo Gandini) , hablan de sacar el Ejército a la calle (lo mismo que decían en 1973 ) , para terminar con unos “Ñerys” delincuentes, para que después los fiscales zurdos los metan preso por cumplir con su deber, les decimos que no lo permitiremos, al Pueblo Oriental le decimos que si nos precisa , depuraremos a la Policía de sus elementos corruptos que hoy la tienen tomada y formaremos nuevamente las Fuerza Conjuntas y en menos de 6 meses volverá la Seguridad Pública.

Por ultimo rechazamos todo intento de la Logia Nueva 1815 y de elementos expulsados de la fuerza (ladrones, homosexuales y otras yerbas) de formar un “Sindicato Militar” para socavar al mando, además queremos enviar nuestro apoyo a los camaradas Teniente Coronel ( R ) Eduardo "chino" Radaelli , al Tte. Cnel. ( R ) Wilfredo Correa y Coronel ( R ) José "cece" Cardozo, los cuales están siendo atacados por pasquines zurdos , porque les molesta a los zurdos y los políticos profesionales corruptos, que estos militares patriotas este trabajando para el pueblo oriental.

Camaradas de armas, desde las trincheras y con la bayoneta calada y sedienta de sangre, confiando en Dios, estamos listos para el combate, porque es nada menos que la Patria la que nos llama, como en aquel día del 27 de junio de 1973, que no tengan dudas “Sabremos Cumplir”.

GRUPO PATRIA O MUERTE – HAY QUE PARTIR LA ROCA COMO EL MOLLE

Digna respuesta

La respuesta del Dirigente frenteamplista de extracción wilsonista e hijo de Wilson no se hizo esperar y en mensaje enviado a ésta redacción expresó:

"Cuando aparecen, amparados en la cobardía del anonimato y contemporáneamente con un nuevo aniversario del golpe este tipo de comunicados, sentimos que a la democracia se le defiende todos los días. Me vienen al recuerdo los días, semanas, meses previos al golpe. Fueron tiempos duros y transitábamos un clima nuevo en Uruguay. Hoy podemos recordar orgullosos la actitud de los partidos dispuestos a concertar sus esfuerzos, en heroísmo De los trabajadores y sus gremios, llevando a cabo la huelga General más larga de la historia del país… El testimonio de presos, exiliados y quien es dentro del país se abrían Camino para seguir luchando… es un error pensar que si no actuamos correctamente, el enemigo de la democracia no aproveche para pegar un zarpazo. La lucha por la libertad sigue siendo una de todos los días".