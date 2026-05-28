BROU y ANDE lanzan programa de cashback para impulsar inversiones tecnológicas en mipymes

El presidente del BROU, Álvaro García, destacó que el programa busca reducir el peso financiero de las inversiones y facilitar el acceso al crédito para proyectos de modernización empresarial. “Este tipo de herramientas mueve la economía, genera empleo y hace crecer al país”, afirmó.

Apoyo a la productividad y desarrollo territorial

Desde ANDE señalaron que el programa fue diseñado para atender problemas de productividad, incorporación tecnológica y desigualdad territorial en las mipymes uruguayas.

El director de la agencia, Martín Liano, sostuvo que muchas pequeñas empresas aún presentan dificultades para implementar tecnología y procesos de innovación que mejoren su desempeño.

Las empresas interesadas deberán tener al menos 12 meses de actividad y presentar proyectos vinculados a transformación tecnológica, eficiencia operativa o mejora de gestión. El programa contará inicialmente con un presupuesto de $10 millones y prevé financiar entre 20 y 30 empresas.