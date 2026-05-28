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Sociedad BROU | inversiones | proyectos

Incentivos para modernizar empresas

BROU y ANDE lanzan programa de cashback para impulsar inversiones tecnológicas en mipymes

El nuevo instrumento permitirá a pequeñas y medianas empresas acceder a reintegros de hasta 15% sobre inversiones financiadas para proyectos de innovación, modernización y mejora de competitividad.

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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción de Caras y Caretas

El Banco República (BROU) y la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) presentaron un nuevo programa de apoyo destinado a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) orientado a fomentar inversiones en adecuación tecnológica, innovación y mejora de competitividad.

La iniciativa, denominada “Cashback para inversiones en adecuación tecnológica”, combina financiamiento bancario con un aporte no reembolsable posterior. El programa permitirá acceder a un reintegro de entre 10% y 15% del capital financiado por el BROU, con un tope máximo de $500.000 por empresa. El porcentaje mayor se aplicará a proyectos que incorporen mejoras ambientales.

La convocatoria estará abierta hasta el 10 de julio y apunta a empresas de todo el país vinculadas a sectores priorizados por ANDE, entre ellos agroindustria inteligente, tecnologías de la información, logística, industrias creativas, turismo y ciencias de la vida.

El presidente del BROU, Álvaro García, destacó que el programa busca reducir el peso financiero de las inversiones y facilitar el acceso al crédito para proyectos de modernización empresarial. “Este tipo de herramientas mueve la economía, genera empleo y hace crecer al país”, afirmó.

Apoyo a la productividad y desarrollo territorial

Desde ANDE señalaron que el programa fue diseñado para atender problemas de productividad, incorporación tecnológica y desigualdad territorial en las mipymes uruguayas.

El director de la agencia, Martín Liano, sostuvo que muchas pequeñas empresas aún presentan dificultades para implementar tecnología y procesos de innovación que mejoren su desempeño.

Las empresas interesadas deberán tener al menos 12 meses de actividad y presentar proyectos vinculados a transformación tecnológica, eficiencia operativa o mejora de gestión. El programa contará inicialmente con un presupuesto de $10 millones y prevé financiar entre 20 y 30 empresas.

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