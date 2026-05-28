El Banco República (BROU) y la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) presentaron un nuevo programa de apoyo destinado a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) orientado a fomentar inversiones en adecuación tecnológica, innovación y mejora de competitividad.
Incentivos para modernizar empresas
BROU y ANDE lanzan programa de cashback para impulsar inversiones tecnológicas en mipymes
El nuevo instrumento permitirá a pequeñas y medianas empresas acceder a reintegros de hasta 15% sobre inversiones financiadas para proyectos de innovación, modernización y mejora de competitividad.