"Estamos cumpliendo con el programa", dijo Fernando Pereira
Pereira afirmó que la fuerza política hará “una gira nacional” para “defender el conjunto de políticas que el FA va a tener reflejadas en su presupuesto”.
“Estamos cumpliendo con el programa”, aseguró Pereira, y mencionó, en primer lugar, la cancelación del proyecto Neptuno, que representó “una gran victoria para la sociedad uruguaya”. “Ahora se definió un plan que puede garantizar agua potable para el área metropolitana, llegando hasta Jaureguiberry (incluso) con una sequía 10% mayor que la que sufrimos en 2023; es decir, dimos un gran salto, cumplimos”, resaltó.
El presidente del FA también destacó el anunciado aumento de 3% para las jubilaciones mínimas, así como la priorización de los salarios sumergidos en los lineamientos salariales elaborados por el Poder Ejecutivo. “Esos veinticincomilpesistas van a dejar de ser veinticincomilpesistas; serán treintamilpesistas o treintaidosmilpesistas, pero no es lo mismo, o sea, cumplimos con lo que le dijimos a la sociedad uruguaya”, recalcó.
A menos de una semana de que el Poder Ejecutivo envíe al Parlamento el Presupuesto Quinquenal, Pereira señaló a la militancia frenteamplista que se hizo presente en el comité Unidos Venceremos que, si bien existen “restricciones”, el proyecto tendrá “dos virtudes”. Por un lado, señaló que “se toma como piso presupuestal lo ejecutado en 2024, que es el año denominado por nosotros ‘carnaval electoral’, lo que implica una base importante, la más importante de los (últimos) cinco años”.
Por otro lado, continuó el presidente del FA, a este monto “se le van a agregar 140 millones” de dólares. “Puede ser algo más, pero 140 millones seguro, que van a tener tres prioridades: pobreza infantil, salud mental, que es un tema que también en campaña dijimos que íbamos a atender, y circunstancias de vulnerabilidad” que requieren “transferencias económicas”, expresó.
Pereira afirmó además que, una vez que el gobierno presente el Presupuesto, la fuerza política hará “una amplia gira nacional” junto con autoridades del Poder Ejecutivo y “la totalidad de los parlamentarios”, con el objetivo de “salir a defender el conjunto de políticas que el Frente Amplio va a tener reflejadas en su presupuesto”.