"Estamos cumpliendo con el programa", dijo Fernando Pereira

El Presupuesto

A menos de una semana de que el Poder Ejecutivo envíe al Parlamento el Presupuesto Quinquenal, Pereira señaló a la militancia frenteamplista que se hizo presente en el comité Unidos Venceremos que, si bien existen “restricciones”, el proyecto tendrá “dos virtudes”. Por un lado, señaló que “se toma como piso presupuestal lo ejecutado en 2024, que es el año denominado por nosotros ‘carnaval electoral’, lo que implica una base importante, la más importante de los (últimos) cinco años”.

Por otro lado, continuó el presidente del FA, a este monto “se le van a agregar 140 millones” de dólares. “Puede ser algo más, pero 140 millones seguro, que van a tener tres prioridades: pobreza infantil, salud mental, que es un tema que también en campaña dijimos que íbamos a atender, y circunstancias de vulnerabilidad” que requieren “transferencias económicas”, expresó.

Pereira afirmó además que, una vez que el gobierno presente el Presupuesto, la fuerza política hará “una amplia gira nacional” junto con autoridades del Poder Ejecutivo y “la totalidad de los parlamentarios”, con el objetivo de “salir a defender el conjunto de políticas que el Frente Amplio va a tener reflejadas en su presupuesto”.