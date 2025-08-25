Frente Amplio festeja el Día del Comité en más de 500 puntos del país

Este 25 de Agosto el Frente Amplio (FA) celebra un nuevo día del Comité de Base. Desde la fuerza política convocan a la militancia frenteamplista a participar de las diferentes actividades y propuestas que se realizarán en los diferentes comités de cada barrio. Se trata de una instancia de festejo, discusión y de construcción para toda la fuerza política.