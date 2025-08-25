Este 25 de Agosto el Frente Amplio (FA) celebra un nuevo día del Comité de Base. Desde la fuerza política convocan a la militancia frenteamplista a participar de las diferentes actividades y propuestas que se realizarán en los diferentes comités de cada barrio. Se trata de una instancia de festejo, discusión y de construcción para toda la fuerza política.
"Todo arranca en el Comité"
Frente Amplio festeja el Día del Comité en más de 500 puntos del país
Integrantes del Frente Amplio y militancia celebrarán este 25 de agosto el Día del Comité de Base, convocando a participar de las diferentes actividades.