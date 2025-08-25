Hacete socio para acceder a este contenido

Política Comité de Base | 25 de Agosto |

"Todo arranca en el Comité"

Frente Amplio festeja el Día del Comité en más de 500 puntos del país

Integrantes del Frente Amplio y militancia celebrarán este 25 de agosto el Día del Comité de Base, convocando a participar de las diferentes actividades.

Por Redacción Caras y Caretas

Este 25 de Agosto el Frente Amplio (FA) celebra un nuevo día del Comité de Base. Desde la fuerza política convocan a la militancia frenteamplista a participar de las diferentes actividades y propuestas que se realizarán en los diferentes comités de cada barrio. Se trata de una instancia de festejo, discusión y de construcción para toda la fuerza política.

"Volver al origen es reencontrarnos con la fuerza que nos hizo crecer, con las ideas y los sueños que nos trajeron hasta acá", expresa la convocatoria del FA.

"Este 25 de agosto 25 de agosto celebramos un nuevo aniversario de la Declaratoria de la Independencia y también celebramos el Día del Comité de Base, el corazón de nuestra fuerza política, donde todo arranca: las ideas, las luchas, las victorias. Todo arranca en el comité", añade.

Según anuncia un video oficial del FA, habrá actividades en más de 500 puntos del país.

