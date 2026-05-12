Bombazo en Carnaval: Momosapiens anunció un aclamado regreso

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Pero esta no es la única incorporación de Momosapiens que movió el tablero. Petru Valensky, Ciudadano Ilustre de Montevideo, también será parte del plantel. A estos dos nombres de peso, se le suma la llegada de Fabián Villalba, una de las voces más importantes de nuestro Carnaval, quien viene de brillar en Tabú.

Las bajas de Momosapiens

Pero no todas las noticias son positivas para el conjunto de Horacio Rubino. Paul Fernández, quien se convirtió en una de las grandes figuras en la obtención del bicampeonato, dejó el elenco para sumarse a los parodistas Los Muchachos.

Otra de las bajas que tiene confirmada Momosapiens, es Alejandra Díaz, una de las voces icónicas del conjunto y del Carnaval.