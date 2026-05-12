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Cultura y espectáculos Straneo | Petru Valensky |

van por el tricampeonato

Bombazo en Carnaval: Momosapiens anunció un aclamado regreso

Momosapiens celebrará 35 años el próximo Carnaval, con el regreso de uno de sus fundadores: "Pichu" Straneo. Además, Petru Valensky será parte del plantel.

Pichu Straneo vuelve a Momosapiens para el Carnaval.

Pichu Straneo vuelve a Momosapiens para el Carnaval.
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Entrando a la época más fría del año, los preparativos para el Concurso Oficial del Carnaval no cesan. Este año, los bicampeones de la categoría parodistas, Momosapiens, celebrarán los 35 años con el regreso de un humorista que brilla en Argentina y un Ciudadano Ilustre de Montevideo.

La bomba estalló en filas de los Momo, cuando el director responsable, Horacio Rubino, anunció el regreso del humorista Fernando “Pichu” Straneo al conjunto. El uruguayo, radicado en Argentina hace ya varios años, fue uno de los fundadores del conjunto y regresará para este año especial.

“Anunciamos con orgullo la incorporación del multipremiado actor -en ambas márgenes del Río de la Plata-, ganador del Martín Fierro y fundador de nuestro conjunto”, escribió Rubino en sus redes.

Pero esta no es la única incorporación de Momosapiens que movió el tablero. Petru Valensky, Ciudadano Ilustre de Montevideo, también será parte del plantel. A estos dos nombres de peso, se le suma la llegada de Fabián Villalba, una de las voces más importantes de nuestro Carnaval, quien viene de brillar en Tabú.

Las bajas de Momosapiens

Pero no todas las noticias son positivas para el conjunto de Horacio Rubino. Paul Fernández, quien se convirtió en una de las grandes figuras en la obtención del bicampeonato, dejó el elenco para sumarse a los parodistas Los Muchachos.

Otra de las bajas que tiene confirmada Momosapiens, es Alejandra Díaz, una de las voces icónicas del conjunto y del Carnaval.

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