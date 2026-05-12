Entrando a la época más fría del año, los preparativos para el Concurso Oficial del Carnaval no cesan. Este año, los bicampeones de la categoría parodistas, Momosapiens, celebrarán los 35 años con el regreso de un humorista que brilla en Argentina y un Ciudadano Ilustre de Montevideo.
van por el tricampeonato
Bombazo en Carnaval: Momosapiens anunció un aclamado regreso
Momosapiens celebrará 35 años el próximo Carnaval, con el regreso de uno de sus fundadores: "Pichu" Straneo. Además, Petru Valensky será parte del plantel.