Caso Moisés: Andrea Tuana explicó por qué corresponde aplicar el artículo 36

Tuana indicó que, al igual que ocurre con la legítima defensa, la norma establece requisitos específicos que deben cumplirse. No obstante, cuestionó el enfoque de la Fiscalía en el caso. “La Fiscalía se agarra de un pequeño detalle que realmente nos parece que no está tomando en cuenta todo el contexto y todo el horror que vivió esta familia”, sostuvo, y agregó que existe “la esperanza de que la jueza pueda ver que en esto quizás la Fiscalía no esté viendo todo el panorama completo”.

Consultada sobre la movilización social en torno al caso, la directora de El Paso la definió como una expresión legítima de la ciudadanía. “La movilización es una expresión legítima de la ciudadanía de decir esto no puede ser”, afirmó, y remarcó que en este contexto representa “una muestra de solidaridad hacia Moisés y un grito a la justicia, de que pueda ver este contexto”.

"El objetivo no es presionar"

Asimismo, rechazó que estas manifestaciones busquen presionar al Poder Judicial. “El objetivo no es presionar a la justicia como se dice, y de hecho la justicia no es presionable, va a actuar en función de su buen criterio”, indicó.

Ante planteos sobre posibles lecturas de presión social, Tuana consideró que reducir la movilización a ese concepto "es bastante reduccionista”. A su entender, se trata de “una expresión de un sentir de indignación popular" y una instancia clave de acompañamiento a las víctimas y sus entornos. “Es muy importante para quienes sufren situaciones de violencia no quedar solos, armar una red y abrazar a esa familia mientras están recibiendo un veredicto, una sentencia que les puede enterrar en vida”, afirmó.