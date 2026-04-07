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Sociedad Tuana | caso Moisés | artículo 36

"No es justicia por mano propia"

Caso Moisés: Andrea Tuana explicó por qué corresponde aplicar el artículo 36

La directora de El Paso, Andrea Tuana, sostuvo que el caso Moisés se encuadra en un contexto de violencia crónica y afirmó que la Fiscalía "no está viendo el panorama completo".

Andrea Tuana, directora de El Paso.&nbsp;

Andrea Tuana, directora de El Paso. 

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Este míercoles 8 de abril la jueza María Noel Ordiozola dictará la sentencia para el caso Moisés, que hace referencia al joven que el 25 de mayo mató a su padre tras años de violencia en el ámbito familiar. En este contexto, la directora de la ONG El Paso, Andrea Tuana, respaldó el planteo de colectivos feministas que solicitan la absolución del acusado y explicó la importancia de la movilización social.

Entrevistada en el programa "Éramos tan progres" de Caras y Caretas TV, Tuana sostuvo que el debate no refiere a la validación de la “justicia por mano propia”, sino a la aplicación de una herramienta legal prevista en el ordenamiento jurídico. “Acá no se está hablando de justicia por mano propia, acá se está hablando de una posibilidad de eximir de pena como tantas otras”, afirmó.

¿Por qué aplicar el artículo 36?

En ese sentido, explicó que el artículo 36 del Código Penal contempla la posibilidad de exonerar de pena cuando se configuran determinadas condiciones, entre ellas haber atravesado situaciones de violencia sostenida que deriven en un estado de conmoción. “Si tú sos una persona que sufriste violencia crónica y que esa violencia te provocó un estado de intensa conmoción y tú terminás matando al agresor, tú podés quedar eximido de pena porque se entiende todo el contexto que te llevó a esa situación”, señaló.

Tuana indicó que, al igual que ocurre con la legítima defensa, la norma establece requisitos específicos que deben cumplirse. No obstante, cuestionó el enfoque de la Fiscalía en el caso. “La Fiscalía se agarra de un pequeño detalle que realmente nos parece que no está tomando en cuenta todo el contexto y todo el horror que vivió esta familia”, sostuvo, y agregó que existe “la esperanza de que la jueza pueda ver que en esto quizás la Fiscalía no esté viendo todo el panorama completo”.

Consultada sobre la movilización social en torno al caso, la directora de El Paso la definió como una expresión legítima de la ciudadanía. “La movilización es una expresión legítima de la ciudadanía de decir esto no puede ser”, afirmó, y remarcó que en este contexto representa “una muestra de solidaridad hacia Moisés y un grito a la justicia, de que pueda ver este contexto”.

"El objetivo no es presionar"

Asimismo, rechazó que estas manifestaciones busquen presionar al Poder Judicial. “El objetivo no es presionar a la justicia como se dice, y de hecho la justicia no es presionable, va a actuar en función de su buen criterio”, indicó.

Ante planteos sobre posibles lecturas de presión social, Tuana consideró que reducir la movilización a ese concepto "es bastante reduccionista”. A su entender, se trata de “una expresión de un sentir de indignación popular" y una instancia clave de acompañamiento a las víctimas y sus entornos. “Es muy importante para quienes sufren situaciones de violencia no quedar solos, armar una red y abrazar a esa familia mientras están recibiendo un veredicto, una sentencia que les puede enterrar en vida”, afirmó.

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