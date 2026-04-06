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Política Orsi | Capitán Miranda | escuela

36° viaje de instrucción

Orsi presenció la nueva partida del Capitán Miranda

El presidente, Yamandú Orsi, participó en la zarpada del 36° viaje de instrucción del velero escuela Capitán Miranda que visitará 13 puertos en seis países.

Yamandú Orsi en la despedida del Capitán Miranda.

Yamandú Orsi en la despedida del Capitán Miranda.
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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó este lunes 6 de abril en la zarpada del 36° viaje de instrucción del velero ROU 20 Capitán Miranda, en el puerto de Montevideo. El buque de la Armada llegará a 13 puertos de Brasil, Curazao, México, Estados Unidos, Portugal y España y regresará a Uruguay el próximo 21 de setiembre.

El Capitán Miranda cuenta con 81 tripulantes, entre oficiales, guardiamarinas en instrucción, personal subalterno e invitados nacionales y extranjeros.

Capitá Miranda 2026

Funciones del velero ROU 20 Capitán Miranda

El velero cumple dos funciones esenciales. Por un lado, oficia de buque escuela, en el que se completa la formación de los oficiales que egresan de la Escuela Naval.

Por otro, es un instrumento “comunicacional y diplomático”, según explicó la Armada Nacional en un comunicado.

En la ceremonia estuvieron presentes, además, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo; el ministro de Turismo, Pablo Menoni; el comandante en jefe de la Armada Nacional, José Luis Elizondo, y familiares de los tripulantes.

El presidente Orsi saludó a representantes de la tripulación minutos antes de la partida del velero hacia el puerto de Fortaleza (Brasil).

Entre ellos, al comandante de la embarcación, Gabriel Calimaris, quien tiene más de 25 años de experiencia en operaciones navales, comando de unidades, gestión estratégica, formación y conducción de personal, trayectoria en misiones internacionales, cooperación con marinas extranjeras y organismos internacionales.

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