Orsi presenció la nueva partida del Capitán Miranda

Por otro, es un instrumento “comunicacional y diplomático”, según explicó la Armada Nacional en un comunicado.

En la ceremonia estuvieron presentes, además, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo; el ministro de Turismo, Pablo Menoni; el comandante en jefe de la Armada Nacional, José Luis Elizondo, y familiares de los tripulantes.

El presidente Orsi saludó a representantes de la tripulación minutos antes de la partida del velero hacia el puerto de Fortaleza (Brasil).

Entre ellos, al comandante de la embarcación, Gabriel Calimaris, quien tiene más de 25 años de experiencia en operaciones navales, comando de unidades, gestión estratégica, formación y conducción de personal, trayectoria en misiones internacionales, cooperación con marinas extranjeras y organismos internacionales.