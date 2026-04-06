El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó este lunes 6 de abril en la zarpada del 36° viaje de instrucción del velero ROU 20 Capitán Miranda, en el puerto de Montevideo. El buque de la Armada llegará a 13 puertos de Brasil, Curazao, México, Estados Unidos, Portugal y España y regresará a Uruguay el próximo 21 de setiembre.
36° viaje de instrucción
Orsi presenció la nueva partida del Capitán Miranda
El presidente, Yamandú Orsi, participó en la zarpada del 36° viaje de instrucción del velero escuela Capitán Miranda que visitará 13 puertos en seis países.