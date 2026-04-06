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Política Orsi | Civila | oficialismo

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Plan nacional para personas en calle: Orsi se reúne con Civila y Carlos Negro

El gobierno anunciará en las próximas horas un nuevo plan nacional destinado a atender a personas en situación de calle, una problemática que se ha vuelto cada vez más visible.

Personas en situación de calle preocupan al gobierno y el FA.

Personas en situación de calle preocupan al gobierno y el FA.

 Gastón Britos
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Este lunes al mediodía, el presidente Yamandú Orsi encabeza una reunión en la residencia de Suárez y Reyes junto a autoridades clave del Ejecutivo. Participan el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila; el ministro del Interior, Carlos Negro; el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; así como representantes de Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

El plan es resultado de un proceso participativo que incluyó 40 encuentros en todo el país, con más de 2.000 participantes entre técnicos, académicos, trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), organizaciones sociales, vecinos y personas directamente afectadas.

Según se informó, la estrategia será interinstitucional y contemplará distintos dispositivos de atención. Solo en Montevideo se estima que unas 2.700 personas viven actualmente en la calle, lo que da cuenta de la magnitud del desafío.

Desde el Mides destacaron algunos avances recientes, como el incremento de plazas en centros de atención 24 horas, que pasaron de 5.500 a 8.266, lo que representa un aumento del 50% respecto a 2024.

Cruces en el oficialismo

El anuncio del plan se produce en un contexto de diferencias dentro del Frente Amplio en torno a la gestión de Civila. La diputada Julieta Sierra señaló que el Mides constituye “el punto débil” del gobierno.

En la misma línea, el dirigente Rafael Michelini expresó en redes sociales su preocupación por la situación, afirmando que le “hiere” como uruguayo y reclamando medidas urgentes.

No obstante, desde el Partido Socialista —sector al que pertenece Civila— surgieron respaldos a la gestión del ministro, defendiendo las acciones implementadas hasta el momento.

El Ejecutivo prevé presentar oficialmente la estrategia a mitad de semana, tras los últimos ajustes que se están realizando a nivel ministerial. Mientras tanto, la problemática de las personas en situación de calle continúa en el centro del debate público y político.

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