Este lunes al mediodía, el presidente Yamandú Orsi encabeza una reunión en la residencia de Suárez y Reyes junto a autoridades clave del Ejecutivo. Participan el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila; el ministro del Interior, Carlos Negro; el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; así como representantes de Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).
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Plan nacional para personas en calle: Orsi se reúne con Civila y Carlos Negro
El gobierno anunciará en las próximas horas un nuevo plan nacional destinado a atender a personas en situación de calle, una problemática que se ha vuelto cada vez más visible.