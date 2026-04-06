Plan nacional para personas en calle: Orsi se reúne con Civila y Carlos Negro

Desde el Mides destacaron algunos avances recientes, como el incremento de plazas en centros de atención 24 horas, que pasaron de 5.500 a 8.266, lo que representa un aumento del 50% respecto a 2024.

Cruces en el oficialismo

El anuncio del plan se produce en un contexto de diferencias dentro del Frente Amplio en torno a la gestión de Civila. La diputada Julieta Sierra señaló que el Mides constituye “el punto débil” del gobierno.

En la misma línea, el dirigente Rafael Michelini expresó en redes sociales su preocupación por la situación, afirmando que le “hiere” como uruguayo y reclamando medidas urgentes.

No obstante, desde el Partido Socialista —sector al que pertenece Civila— surgieron respaldos a la gestión del ministro, defendiendo las acciones implementadas hasta el momento.

El Ejecutivo prevé presentar oficialmente la estrategia a mitad de semana, tras los últimos ajustes que se están realizando a nivel ministerial. Mientras tanto, la problemática de las personas en situación de calle continúa en el centro del debate público y político.