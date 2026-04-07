El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, lanzó una nueva y gravísima amenaza Irán, recordando que el plazo establecido para que la nación persa reabra el estrecho de Ormuz expirará este martes -a las 20:00 hs. del este de EEUU- y que de no hacerlo "una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás".
Amenaza de crimen de lesa humanidad
Trump: "Una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás"
"¿Quién sabe? Lo descubriremos esta noche, uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo", escribió Donald Trump.