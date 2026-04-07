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Mundo Donald Trump | civilización | EEUU

Amenaza de crimen de lesa humanidad

Trump: "Una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás"

"¿Quién sabe? Lo descubriremos esta noche, uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo", escribió Donald Trump.

Donald Trump volvió a amenazar a Irán con crímenes de lesa humanidad.

Donald Trump volvió a amenazar a Irán con crímenes de lesa humanidad.
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Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, lanzó una nueva y gravísima amenaza Irán, recordando que el plazo establecido para que la nación persa reabra el estrecho de Ormuz expirará este martes -a las 20:00 hs. del este de EEUU- y que de no hacerlo "una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás".

En su mensaje en la red Truth Social, Trump añadió: "No quiero que eso suceda, pero probablemente sucederá".

"Uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo"

No obstante, según el presidente de EEUU, en la república islámica se ha producido un cambio "completo y total, en el que prevalecen mentes diferentes", por lo que puede "ocurrir algo revolucionariamente maravilloso", estimó Trump sobre un posible acuerdo de última hora.

"¿Quién sabe? Lo descubriremos esta noche, uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo", agregó el mandatario estadounidense.

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El último ultimátum de Trump a Irán y la respuesta de los persas

El pasado domingo, Trump lanzó un ultimátum a Irán, dándole una fecha precisa para llegar a un acuerdo sobre la reapertura del estrecho de Ormuz. "¡Martes, 20:00 horas, hora del Este!", escribió.

Esta agresiva retórica de Trump se produjo un día después de su ultimátum de 48 horas a la República Islámica, posteriormente aplazado, para llegar a un acuerdo o abrir el importante canal marítimo, en el que también advirtió que, de no cumplirse, se desataría "el infierno" sobre Irán.

Teherán, por su parte, promete que el estrecho de Ormuz jamás volverá a ser lo que era, especialmente para Washington y Tel Aviv.

Las autoridades del país afirmaron también que están preparando un "nuevo orden" en el golfo Pérsico.

Asimismo, Irán ha afirmado en repetidas ocasiones que no iba a renunciar de su programa nuclear pacífico.

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