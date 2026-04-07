Trump: "Una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás"

"¿Quién sabe? Lo descubriremos esta noche, uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo", agregó el mandatario estadounidense.

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El último ultimátum de Trump a Irán y la respuesta de los persas

El pasado domingo, Trump lanzó un ultimátum a Irán, dándole una fecha precisa para llegar a un acuerdo sobre la reapertura del estrecho de Ormuz. "¡Martes, 20:00 horas, hora del Este!", escribió.

Esta agresiva retórica de Trump se produjo un día después de su ultimátum de 48 horas a la República Islámica, posteriormente aplazado, para llegar a un acuerdo o abrir el importante canal marítimo, en el que también advirtió que, de no cumplirse, se desataría "el infierno" sobre Irán.

Teherán, por su parte, promete que el estrecho de Ormuz jamás volverá a ser lo que era, especialmente para Washington y Tel Aviv.

Las autoridades del país afirmaron también que están preparando un "nuevo orden" en el golfo Pérsico.

Asimismo, Irán ha afirmado en repetidas ocasiones que no iba a renunciar de su programa nuclear pacífico.