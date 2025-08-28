Este jueves hay Consejo de Ministros y el sábado Orsi se reúne con los legisladores del FA

El proyecto ingresará por la Cámara de Diputados, que tendrá 45 días para analizarlo, recibir a las delegaciones, y aprobarlo. Luego la Cámara de Senadores contará con el mismo plazo. Si en la Cámara Alta hay cambios, Diputados tendrá 15 días más para aprobarlos o rechazarlos.

En los últimos días se conoció que el incremento del gasto público marcado para el 2026 ronda los 140 millones de dólares. Días atrás el presidente fue consultado si se "quedaban corto" en sus aspiraciones: "(Los140 millones) son para el arranque. En cinco años es bastante más. Después tenés incremental hasta llegar a 280 millones de dólares, creo que es al final. Pero por supuesto que queda corto. Es lo que tenemos hoy, ojalá podamos decir el año que viene, tenemos un poco más", respondió el jueves pasado.

En esa misma rueda de prensa, se refirió al Consejo de Ministros: "Será la previa a la presentación del Presupuesto. Después de las devoluciones que se le ha hecho a cada uno de los ministerios, es un poco hacer una puesta a punto y dar algunas respuestas que quizá le esté faltando a algún ministro".

El sábado con diputados y senadores

El presidente Yamandú Orsi recibirá este sábado a los diputados y senadores del Frente Amplio (FA) en vísperas del ingreso del proyecto de Ley de Presupuesto al Parlamento, previsto para este domingo. El encuentro tendrá lugar en la residencia de Suárez y Reyes, en el Prado, y contará con la presencia, además de Orsi y la cúpula de Presidencia (el secretario Alejandro Sánchez y el prosecretario Jorge Díaz), del equipo económico liderado por el ministro Gabriel Oddone.

Según señalaron fuentes del Poder Ejecutivo, la reunión comenzará con una introducción de Orsi, que hará una “fundamentación política” del Presupuesto. Luego el ministro Oddone informará a los legisladores sobre el contenido del proyecto.

Si bien no se ha adelantado el contenido de la iniciativa, las declaraciones públicas de los jerarcas, incluido el propio Orsi, marcan un escenario de restricción fiscal que el gobierno debe manejar para lograr un presupuesto que responda a los lineamientos de campaña y a los compromisos asumidos. La semana pasada, el presidente confirmó que se maneja un espacio fiscal de 140 millones de dólares para 2026.