Estudio técnico avaló opción del BRT como la más adecuada para transformación del transporte metropolitano

Nuevo estudio aconseja utilizar los BRT para la primera etapa

Los resultados indican que las tres opciones pueden atender la demanda prevista, aunque presentan diferencias significativas en inversión, flexibilidad operativa y posibilidades de ampliación.

Con base en ese estudio, la Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano (ASTM), creada por la ley n.º 20.446 definió que, con prestaciones similares a las de un tren ligero, pero con menores costos de inversión y operación y consumo de energía, un sistema de buses de tránsito rápido (BRT, por sus siglas en inglés) es la opción más adecuada para aplicar en la primera etapa de transformación del transporte metropolitano, según el informe que presentó la ASTM.

La primera etapa de transformación prevista comprende los corredores de la avenida 8 de Octubre–Camino Maldonado y avenida Italia–avenida Luis Giannattasio, con convergencia en Tres Cruces y continuidad hacia el centro de Montevideo por la avenida 18 de Julio.

Fundamentos de la elección de los BRT y objetivos de la transformación

* Para las condiciones de demanda evaluadas, la modalidad BRT permite alcanzar prestaciones comparables a las del tren ligero en los principales atributos del servicio, con menores requerimientos de inversión, operación y consumo energético.

* Su flexibilidad facilita la continuidad del servicio ante contingencias y sus menores costos ofrecen mejores condiciones para extender progresivamente la red a más zonas del área metropolitana.

El objetivo es mejorar la experiencia cotidiana de viaje mediante mayores frecuencias, menores tiempos de traslado y servicios más previsibles.

El documento destaca que estos resultados requieren prioridad de circulación, estaciones adecuadas y una integración eficiente entre los corredores y las líneas de conexión.

La meta de la transformación es ampliar el acceso a la movilidad, con un uso eficiente de los recursos públicos y menores emisiones.