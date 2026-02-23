El MTOP presenta la hoja de ruta técnica para la histórica reforma del transporte metropolitano

Hacia el proyecto ejecutivo y la licitación

La publicación de estos insumos técnicos —que incluyen estudios geotécnicos, simulaciones de saturación de paradas y anteproyectos de infraestructura soterrada— es el paso previo a la creación de la Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano (ASTM).

La siguiente etapa clave se desarrollará durante el primer semestre de este año, con la finalización del Proyecto Ejecutivo. Este documento definirá la estructura final de la obra y los costos precisos, permitiendo dar inicio al proceso licitatorio para el comienzo de las construcciones.

Participación Ciudadana

En un esfuerzo por garantizar la transparencia, el MTOP ha puesto a disposición de la ciudadanía todos los informes realizados por consultoras internacionales y la Facultad de Arquitectura de la Udelar. Los documentos pueden consultarse directamente en el sitio web oficial de la cartera.

Sobre el Proyecto: El rediseño del sistema de movilidad metropolitana es coordinado por una Unidad Transitoria integrada por el MTOP, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y las intendencias de Montevideo, Canelones y San José, con el objetivo de elevar la calidad de vida de miles de uruguayos a través de un transporte moderno y eficiente.