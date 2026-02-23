Hacete socio para acceder a este contenido

Política MTOP | reforma | transporte

Proyecto histórico

El MTOP presenta la hoja de ruta técnica para la histórica reforma del transporte metropolitano

El MTOP publicó los estudios técnicos para rediseñar la movilidad en la zona metropolitana, optimizando tiempos de viaje y conectividad intermodal.

MTOP y la reforma del transporte

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) ha marcado un hito en la movilidad del país al publicar los estudios técnicos fundamentales para el Proyecto de Transformación del Sistema de Transporte Metropolitano. Esta iniciativa, que busca rediseñar la conectividad entre Montevideo, Canelones y San José, entra en una fase de transparencia y consulta pública tras años de investigaciones de ingeniería y simulaciones de tránsito.

Un sistema basado en troncales e intermodalidad

El nuevo modelo de movilidad se estructura a partir de ejes troncales de alta capacidad, diseñados para optimizar el flujo de los trayectos con mayor demanda de pasajeros. Según explicó el director nacional de Transporte, Felipe Martín, los corredores de Av. Italia - Giannattasio y 8 de Octubre - Camino Maldonado serán los protagonistas de esta transformación.

  • Ómnibus de alto desempeño: Se incorporarán unidades con capacidad para 250 personas, priorizando el confort y la accesibilidad.

  • Red Alimentadora: Vehículos de menor porte conectarán los barrios con las troncales en puntos estratégicos de intercambio.

  • Combinación Intermodal: Un sistema integrado que busca reducir drásticamente los tiempos de viaje y mejorar la confiabilidad para el usuario.

Inversión y Cooperación Internacional

El proyecto cuenta con un sólido respaldo financiero de organismos multilaterales. Se prevé que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) aprueben créditos no reembolsables por un total de 800 millones de dólares para financiar la ejecución de esta ambiciosa infraestructura.

Hacia el proyecto ejecutivo y la licitación

La publicación de estos insumos técnicos —que incluyen estudios geotécnicos, simulaciones de saturación de paradas y anteproyectos de infraestructura soterrada— es el paso previo a la creación de la Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano (ASTM).

La siguiente etapa clave se desarrollará durante el primer semestre de este año, con la finalización del Proyecto Ejecutivo. Este documento definirá la estructura final de la obra y los costos precisos, permitiendo dar inicio al proceso licitatorio para el comienzo de las construcciones.

Participación Ciudadana

En un esfuerzo por garantizar la transparencia, el MTOP ha puesto a disposición de la ciudadanía todos los informes realizados por consultoras internacionales y la Facultad de Arquitectura de la Udelar. Los documentos pueden consultarse directamente en el sitio web oficial de la cartera.

Sobre el Proyecto: El rediseño del sistema de movilidad metropolitana es coordinado por una Unidad Transitoria integrada por el MTOP, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y las intendencias de Montevideo, Canelones y San José, con el objetivo de elevar la calidad de vida de miles de uruguayos a través de un transporte moderno y eficiente.

