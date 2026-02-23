El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) ha marcado un hito en la movilidad del país al publicar los estudios técnicos fundamentales para el Proyecto de Transformación del Sistema de Transporte Metropolitano. Esta iniciativa, que busca rediseñar la conectividad entre Montevideo, Canelones y San José, entra en una fase de transparencia y consulta pública tras años de investigaciones de ingeniería y simulaciones de tránsito.
Proyecto histórico
El MTOP presenta la hoja de ruta técnica para la histórica reforma del transporte metropolitano
El MTOP publicó los estudios técnicos para rediseñar la movilidad en la zona metropolitana, optimizando tiempos de viaje y conectividad intermodal.