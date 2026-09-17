Causa Palestina: colectivos entregaron una carta al presidente Yamandú Orsi.

El pedido a Orsi

Uno de los ejes centrales planteados ante Presidencia radica en las restricciones de ingreso impuestas al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). "Una pieza clave para que ello ocurra es la prohibición a las visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja a las cárceles israelíes que alojan prisioneros palestinos instalada desde octubre de 2023 y finalmente impugnada el 3 de junio de 2026 por la Corte Suprema de Justicia de Israel indicando que violaba tanto la legislación nacional como el derecho internacional", expresa la misiva.

Los firmantes advierten que, a pesar de dicho pronunciamiento judicial y del posterior rechazo parlamentario a una iniciativa legislativa para bloquear de forma explícita el acceso de la institución, el organismo aún no ha podido retomar las inspecciones. En ese sentido, puntualizan que "Si bien el CICR ha confirmado que está listo para reanudar las inspecciones, no se ha fijado una fecha específica para el reinicio y no llegan los permisos formales de ingreso de parte las autoridades penitenciarias israelíes".

Para fundamentar el pedido elevado a Orsi, las organizaciones establecen un vínculo directo con la propia memoria e historia reciente del país. "Nos preocupa sobremanera esta gravísima situación y, conscientes de la importancia que tuvo el acceso del CICR a nuestros propios prisioneros políticos durante la dictadura en Uruguay, junto con diferentes colectivos vinculados con los DDHH y la salud exhortamos a nuestro gobierno que se pronuncie firmemente al respecto para presionar a Israel para que cumpla con este requisito básico del derecho internacional (jus cogens) y asegurar que el CICR y los organismos independientes tengan acceso inmediato e incondicional a todas las instalaciones carcelarias y todos los prisioneros políticos palestinos".

Gestión ante la ONU

Finalmente, la carta concluye solicitando una gestión diplomática concreta en la cumbre multilateral de la ONU: "Conocedores de la oportunidad que se presenta este mes con la presencia de Uruguay en la Asamblea General anual de la ONU, rogamos que tenga en cuenta esta gravísima situación y así sumar a nuestro país en este reclamo tan básico e instar a Israel al cumplimiento con sus obligaciones internacionales".

La carta entregada cuenta con la firma de diversos sindicatos y colectivos, entre los que se encuentran Crysol, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, Serpaj, FEUU, ADES Montevideo, ADUR, la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, Judíos y Judías Uruguayos contra el Genocidio del Pueblo Palestino, entre otros grupos sociales y de la salud.