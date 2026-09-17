Tercerizados del Mides: 1500 trabajadores sin cobrar mientras gobierno y sindicato negocian

Los núcleos de base “que viven los mayores atrasos están tomando medidas y pensando nuevas porque la última vez que cobraron fue hace cerca de 2 meses y medio”, denunció. “los núcleos tienen libertad de acción para tomar medidas sectoriales en los casos que no están recibiendo su salario, además de las reuniones tripartitas con las OSC y Mides en el MTSS que tratan de destrabar los pagos”, explicó.

Como medida general, el sindicato acordó con el gobierno no escalar más del punto en el que estaba en agosto, por lo que mantienen la carpa y realizan paros generales para acompañar con una concentración fuera de las reuniones de negociación, usualmente en el MTSS. Eso está previsto para el próximo lunes.

El proceso de negociación sobre soluciones de fondo se había reactivado a fines de agosto, en los días previos a la instalación de la carpa, sin embargo el gobierno había comunicado al sindicato que la propuesta transitoria que había presentado no se llevaría adelante. Sutiga había propuesto generar un Fideicomiso en el que la Corporación Nacional de Desarrollo se hiciera cargo del dinero y el pago de salarios, independientemente del funcionamiento de las Osc. Se trata de un mecanismo que se aplica en el caso del Plan Juntos para pagar salarios, que no conformó al gobierno, pero desde aquella instancia no presentó una alternativa para garantizar los salarios.

Diagnósticos contrapuestos

En la última reunión entre el sindicato y el gobierno, a principios de setiembre, contrapusieron diagnósticos sobre la problemática. “Lo bueno es que coincidimos en aspectos centrales sobre porque estructuralmente no está funcionando”, celebró Bentos. “Lamentablemente aún no han presentado una solución concreta, ni para resolver los pagos de salarios” con alguna fórmula jurídico-financiera “ni para concretar la destercerización y la presupuestación”, explicó.

Por un lado el diagnóstico del gobierno “habla de los procesos administrativos que conllevan las rendiciones de cuenta” junto a acciones que tomaron como “agilizar la bajada de la partida” de dinero y el “sistema de préstamos de Microfinanzas que no funcionaron”, reseñó. “Hacia el final del diagnóstico llegan a una conclusión que tiene algunos puntos en común con la nuestra”, explicó. Caras y Caretas trató de comunicarse con representantes de las diferentes carteras involucradas, pero no obtuvo respuesta. Aún así en entrevistas brindadas por el ministro de Desarrollo Gonzalo Civila a Tv Ciudad y La Diaria Radio en los últimos días, la argumentación presentada como respuesta a las consultas vinculadas a los tercerizados fueron en la línea que comentó Bentos.

El documento que Sutiga presentó al gobierno argumenta que “la tercerización es el principal factor estructural de precarización e incumplimiento laboral en los programas sociales del Mides”. Debido a que agrega una “intermediación administrativa sin aportar capacidad financiera ni conocimiento institucional autónomo, fragmenta responsabilidades y condiciona el salario a circuitos de rendición de cuentas y transferencias”, expresan. Por lo tanto “para políticas públicas permanentes corresponde contar con trabajadores permanentes a disposición de una responsabilidad estatal directa”

En conclusión “resulta inadmisible y contradictorio que el Estado, responsable de garantizar las Políticas Públicas, sostenga mecanismos que terminan vulnerando la legislación laboral” particularmente lo establecido en cuanto a la responsabilidad cuando el Estado terceriza “y los propios lineamientos programáticos del actual período de gobierno del Frente Amplio”, afirmaron. “La crisis salarial y el conflicto que la acompaña expresan una necesidad que no puede continuar postergándose y que requiere una respuesta inmediata” para garantizar los derechos actualmente afectados “junto con una respuesta estructural que transforme progresivamente el modelo vigente”, resaltaron.

“Avanzar hacia procesos de destercerización y estatización progresiva de la Política Pública Social implica revisar críticamente los supuestos sobre los que históricamente se ha configurado este modelo, detener la vulneración laboral y garantizar derechos que actualmente quedan desprotegidos, evitando que las trabajadoras y trabajadores deban recurrir a procesos de judicialización para hacerlos efectivos”, evaluaron.

“Si bien podemos estar conformes con una solución intermedia que por lo menos le permita tener un respiro a los trabajadores no consideramos que esa solución intermedia sea la conclusión total del conflicto”, advirtió.

Para concretar este proceso el sindicato propone:

Realizar un relevamiento integral de todos los programas, funciones, puestos, antigüedades, remuneraciones y modalidades contractuales tercerizadas en el MIDES.

Identificar como prioridad aquellas tareas permanentes, sustantivas y plenamente integradas a las competencias del Ministerio.

Suspender la creación de nuevas tercerizaciones para cubrir necesidades estructurales o funciones permanentes.

Definir un cronograma gradual de pasaje a gestión directa, con metas anuales, previsión presupuestal y participación de SUTIGA, FUECYS y PIT-CNT.

Crear los cargos y mecanismos de ingreso necesarios, reconociendo la experiencia, formación, antigüedad e idoneidad de quienes actualmente sostienen los programas.

Garantizar que la transición no produzca despidos, interrupciones de servicios ni sustitución por nuevas formas precarias de contratación, proporcionando formación acorde para las y los trabajadores/as en funciones.

Mientras subsista la tercerización, separar el pago de salarios de los procesos de rendición y asegurar un mecanismo automático de cobertura ante retrasos o incumplimientos.

Aplicar efectivamente los controles previstos en las Leyes N.º 18.099 y 18.251 y activar la responsabilidad del MIDES cuando las organizaciones no cumplan

Mientras tanto

Debido a los constantes e intermitentes atrasos, los trabajadores se encuentran endeudados y sin posibilidades de planificar su economía, enfrentan desalojos, escasez de alimentos y medicamentos. Periódicamente se activan campañas de donaciones “y actualmente se recibe para elaborar las canastas y para poder sostener la alimentación en la carpa”, detalló Bentos. “Lo que más se usa es para compañeros que están sin cobrar hace mucho y se hace bastante difícil solventar la vida”, ahondó.

Las donaciones se puede entregar en la sede de Sutiga por Yaguarón 1807 o en la misma carpa en Plaza Independencia. Reciben alimentos no perecederos, elementos de limpieza e higiene, fruta y verduras.