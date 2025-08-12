Eutanasia: diputados blancos se desmarcan del PN y dan voto afirmativo al proyecto

“Con ese sustitutivo será una garantía para nosotros, los que votamos a favor, de que no nos vamos a hacer una trampa al solitario”, señaló.

"Todos seremos juzgados"

Para Núñez, la aprobación de esta iniciativa marcará un antes y un después en la legislación nacional. “Seguramente va a ser el proyecto de ley más importante de la legislatura", aseguró.

"Es obviamente una decisión muy importante de este Parlamento, de este país, en la cual al final del día, y cuando pasan algunas cosas, todos seremos juzgados. Yo quiero que cuando la historia me recuerde, recuerde que siempre actué colocando por encima de todo la visión en libertad. No podemos hablar solamente de libertad desde el punto de vista económico, los que nos entendemos liberales, sino de libertad en todos los términos", reflexionó el legislador.

Sobre el respaldo de Umpiérrez

El legislador también valoró el respaldo público del intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, quien se manifestó a favor de la propuesta. “Mucho”, respondió al ser consultado sobre cuánto pesó ese apoyo, recordando que, desde su llegada a la bancada, el intendente ya le había anticipado su posición favorable.

Otros de los legisladores nacionalistas que darían el voto afirmativo al proyecto de eutanasia son Sebastián Andújar y Diego Echeverría.