Política eutanasia | Umpiérrez |

Parlamento

Eutanasia: diputados blancos se desmarcan del PN y dan voto afirmativo al proyecto

"Los que nos entendemos liberales, no podemos hablar solamente de libertad desde el punto de vista económico, sino de libertad en todos los términos", expresó el diputado nacionalista Fabricio Núñez.

Por Redacción Caras y Caretas

En el marco de la votación del proyecto de ley de eutanasia en la Cámara de Diputados, que se está llevando a cabo este martes, el diputado rochense del Partido Nacional, Fabricio Núñez—uno de los nacionalistas que apoyará la iniciativa—explicó sus motivos.

En conferencia de prensa, dijo que su postura responde a una vivencia personal más que a una posición ideológica o filosófica. “No es un proyecto que se vote desde el punto de vista ideológico, diría que ni filosófico tampoco. Es una cuestión personal de experiencia, de vida, que consecuentemente te lleva a tomar estas decisiones”, afirmó.

Modificaciones

Aunque adelantó que su partido propondrá modificaciones, el legislador remarcó que respaldará el espíritu general de la norma. Señaló que una de las principales objeciones está en el artículo 4, que exige la participación de un psiquiatra en la junta médica que evalúa cada caso. Según Núñez, esta condición desconoce la realidad del interior del país, donde “la carencia de psiquiatras es brutal”. Su propuesta es sustituir ese término por “especialista en salud mental”, lo que permitiría incluir a psicólogos y garantizar la aplicación de la ley en todo el territorio.

“Con ese sustitutivo será una garantía para nosotros, los que votamos a favor, de que no nos vamos a hacer una trampa al solitario”, señaló.

"Todos seremos juzgados"

Para Núñez, la aprobación de esta iniciativa marcará un antes y un después en la legislación nacional. “Seguramente va a ser el proyecto de ley más importante de la legislatura", aseguró.

"Es obviamente una decisión muy importante de este Parlamento, de este país, en la cual al final del día, y cuando pasan algunas cosas, todos seremos juzgados. Yo quiero que cuando la historia me recuerde, recuerde que siempre actué colocando por encima de todo la visión en libertad. No podemos hablar solamente de libertad desde el punto de vista económico, los que nos entendemos liberales, sino de libertad en todos los términos", reflexionó el legislador.

Sobre el respaldo de Umpiérrez

El legislador también valoró el respaldo público del intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, quien se manifestó a favor de la propuesta. “Mucho”, respondió al ser consultado sobre cuánto pesó ese apoyo, recordando que, desde su llegada a la bancada, el intendente ya le había anticipado su posición favorable.

Otros de los legisladores nacionalistas que darían el voto afirmativo al proyecto de eutanasia son Sebastián Andújar y Diego Echeverría.

