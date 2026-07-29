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Política personas | prevención | sistema

Siembra

Autoridades del Gobierno participaron en foro sobre trata de personas y prevención financiera

En el encuentro se puso sobre la mesa el rol del sistema financiero en la identificación de circuitos económicos vinculados a la trata de personas.

El evento sobre trata de personas se llevó a cabo en el BROU.

El evento sobre trata de personas se llevó a cabo en el BROU.
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Por Redacción Caras y Caretas

El evento “Diálogo sobre trata de personas y prevención financiera en Uruguay”, realizado el martes por la organización civil Siembra, busca articular y promover la prevención, identificación de riesgos y generación de alertas vinculadas a la trata de personas, una de las expresiones más graves del crimen organizado y una violación severa de los derechos humanos.

El encuentro contó con el apoyo del Banco República y la presencia de la vicepresidenta Ac. Dra. Adriana Rodríguez. El evento se desarrolló en dos partes: por un lado, un taller participativo dirigido a los equipos técnicos del BROU, a cargo de talleristas provenientes de diferentes instituciones abocadas al tema.

Luego se llevó a cabo un evento abierto al público en general, con transmisión en vivo, donde disertaron Gabriela Valverde, Subsecretaria del Ministerio del Interior; Mónica Xavier, Directora de Inmujeres; Sandra Libonatti, Secretaria Nacional de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo; Cristina Prego, integrante de la Asociación Civil El Paso; y Agustina de León, representante de la Organización Internacional para las Migraciones.

El rol del sistema financiero en la identificación de circuitos económicos vinculados a la explotación de personas

El foro se enmarcó en la necesidad de fortalecer la articulación entre distintos actores para mejorar la detección temprana y la prevención de este delito advertida en los últimos años por distintos organismos nacionales e internacionales.

El evento buscó instalar públicamente esta discusión y visibilizar el rol que puede cumplir el sistema financiero en la identificación de circuitos económicos vinculados a la explotación de personas.

Dicha instancia forma parte de una serie de actividades que combinan formación técnica, diálogo interinstitucional y sensibilización pública entre organismos del Estado, sistema financiero, sociedad civil, academia y organismos internacionales,

Instancias como estas refuerzan el compromiso de las organizaciones, en pos de una sociedad libre de la trata de personas, subrayaron los organizadores.

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