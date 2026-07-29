Autoridades del Gobierno participaron en foro sobre trata de personas y prevención financiera

El rol del sistema financiero en la identificación de circuitos económicos vinculados a la explotación de personas

El foro se enmarcó en la necesidad de fortalecer la articulación entre distintos actores para mejorar la detección temprana y la prevención de este delito advertida en los últimos años por distintos organismos nacionales e internacionales.

El evento buscó instalar públicamente esta discusión y visibilizar el rol que puede cumplir el sistema financiero en la identificación de circuitos económicos vinculados a la explotación de personas.

Dicha instancia forma parte de una serie de actividades que combinan formación técnica, diálogo interinstitucional y sensibilización pública entre organismos del Estado, sistema financiero, sociedad civil, academia y organismos internacionales,

Instancias como estas refuerzan el compromiso de las organizaciones, en pos de una sociedad libre de la trata de personas, subrayaron los organizadores.