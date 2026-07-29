El evento “Diálogo sobre trata de personas y prevención financiera en Uruguay”, realizado el martes por la organización civil Siembra, busca articular y promover la prevención, identificación de riesgos y generación de alertas vinculadas a la trata de personas, una de las expresiones más graves del crimen organizado y una violación severa de los derechos humanos.
Siembra
Autoridades del Gobierno participaron en foro sobre trata de personas y prevención financiera
En el encuentro se puso sobre la mesa el rol del sistema financiero en la identificación de circuitos económicos vinculados a la trata de personas.