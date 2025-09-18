FA analiza convocar a Ferrero por consultar información reservada sobre 320 fiscales

Con estos datos, Ferrero constató que una funcionaria de Fiscalía "estaba aportando a la caja" y "fue sumariada". Sin embargo, el senador frenteamplista aclaró que la trabajadora aportaba "de forma individual", por lo que "no estaba incumpliendo ninguna norma de Fiscalía".

"Cuando uno tiene actividad privada y luego pasa al sector público, puede pedir autorización a la Caja para seguir aportando" y así después tener dos jubilaciones, agregó.

Bancada del FA analizará los pasos a seguir

Brenta adelantó que el próximo lunes la bancada del Frente Amplio analizará "qué pasos dar" respecto a "la convocatoria de quienes han tenido participación en este tema". Para el legislador "hay irresponsabilidad de ambos lados", tanto de Ferrero por solicitar información reservada como de la Caja de Profesionales por brindarla.

En tanto, la Asociación de Fiscales (AMFU) estudia denunciar a Ferrero por una violación del código tributario y por violar la reserva de los datos personales de los funcionarios, según informó el periodista Eduardo Preve.