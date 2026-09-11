FA evalúa negociar allanamientos nocturnos por un nuevo Fiscal de Corte

Negociación con la oposición

En este escenario, dirigentes del Frente Amplio entienden que puede abrirse un ámbito de negociación con la oposición. El senador Eduardo Brenta dijo en el programa 12 PM, de Azul FM, que el oficialismo puede generar una instancia de conversación con los partidos opositores.

La posibilidad planteada es discutir la habilitación de los allanamientos nocturnos, propuesta impulsada por el Partido Nacional, y al mismo tiempo negociar un nuevo nombre para ocupar la Fiscalía General de la Nación.

La postura implica un cambio respecto a meses atrás, cuando las negociaciones entre el oficialismo y la oposición se encontraban cerradas.

En tanto, desde el Partido Nacional señalaron que valoraron de forma positiva la apertura del presidente Yamandú Orsi a conversar sobre la habilitación de los allanamientos nocturnos.

En la misma línea se expresó el senador frenteamplista Daniel Caggiani ante el planteo del dirigente nacionalista Álvaro Delgado al presidente y escribió en su cuenta de X: “Personalmente no tendría problema en analizar la propuesta siempre y cuando se incluya también en el acuerdo el fortalecimiento de la Fiscalía y la designación de un nuevo Fiscal de Corte por parte del Senado”.

Bianchi se niega

Sin embargo, la senadora del Partido Nacional se niega a cualquier tipo de negociación con el Frente Amplio. En su cuenta de X escribió: “Dejen de operar contra Ferrero”, ya que “no lograrán nada”, porque “la propuesta para la Fiscalía General de la Coalición Republicana ya está”.