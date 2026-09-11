Dos nuevos condenados por el atentado a Mónica Ferrero; uno es autor intelectual del hecho

Para escapar, los delincuentes utilizaron una camioneta que posteriormente fue encontrada incendiada. Además, contaron con un segundo vehículo que cumplió funciones de apoyo durante la fuga.

La investigación policial permitió identificar evidencias biológicas y materiales que habían quedado en la escena del ataque. Esos elementos fueron utilizados para reconstruir la participación de los involucrados.

Los condenados

Según se supo, este jueves dos de los autores fueron condenados luego de aceptar los cargos en un proceso abreviado. Al reconocer su responsabilidad, obtuvieron una reducción de un tercio de las penas.

Uno de los condenados deberá cumplir 7 años y tres meses de penitenciaría por los delitos de asociación para delinquir, atentado agravado y estrago agravado.

El segundo fue condenado a 8 años de prisión por los mismos delitos, además de receptación e incendio.

Con estas dos condenas, el caso alcanza un total de cinco personas condenadas. Entre ellas se encuentra uno de los autores intelectuales y encargados de la logística del ataque, quien fue sentenciado en junio a 9 años y seis meses de prisión.

Además, otras ocho personas continúan bajo proceso judicial por su presunta participación en el atentado.