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Sociedad Mónica Ferrero |

A la cárcel

Dos nuevos condenados por el atentado a Mónica Ferrero; uno es autor intelectual del hecho

El atentado ocurrió en la madrugada del 28 de setiembre de 2025 y por este caso ya había 11 delincuentes implicados.

La fiscal de Corte Mónica Ferrero.

La fiscal de Corte Mónica Ferrero.

 Foto: Leonardo Carreño / FocoUy
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El ataque ocurrió cerca de las 05:00, mientras Ferrero se encontraba descansando en su vivienda. Un grupo de delincuentes trepó por los techos de las casas linderas utilizando un tablón de madera y abrió fuego contra la finca.

Luego, los atacantes arrojaron una granada de mano al patio trasero de la vivienda, que provocó una explosión y la rotura de varios vidrios.

Para escapar, los delincuentes utilizaron una camioneta que posteriormente fue encontrada incendiada. Además, contaron con un segundo vehículo que cumplió funciones de apoyo durante la fuga.

La investigación policial permitió identificar evidencias biológicas y materiales que habían quedado en la escena del ataque. Esos elementos fueron utilizados para reconstruir la participación de los involucrados.

Los condenados

Según se supo, este jueves dos de los autores fueron condenados luego de aceptar los cargos en un proceso abreviado. Al reconocer su responsabilidad, obtuvieron una reducción de un tercio de las penas.

Uno de los condenados deberá cumplir 7 años y tres meses de penitenciaría por los delitos de asociación para delinquir, atentado agravado y estrago agravado.

El segundo fue condenado a 8 años de prisión por los mismos delitos, además de receptación e incendio.

Con estas dos condenas, el caso alcanza un total de cinco personas condenadas. Entre ellas se encuentra uno de los autores intelectuales y encargados de la logística del ataque, quien fue sentenciado en junio a 9 años y seis meses de prisión.

Además, otras ocho personas continúan bajo proceso judicial por su presunta participación en el atentado.

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