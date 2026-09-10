Orsi sostuvo que "no hay condiciones" para decretar esencialidad en el puerto

En cuanto a la posibilidad de la esencialidad, dijo Orsi: "Es una posibilidad que siempre está; hoy, por hoy, jueves, creo que no están dadas las condiciones para que lo hagamos. Veamos cómo sigue esto".

Plazo y conflicto

El martes, el gobierno dio un plazo de 72 horas para que las partes lleguen a un acuerdo y terminen con el conflicto.

Las partes volvieron a reunirse este jueves en el MTSS, pero no se llegó a ningún acuerdo. Sostiene el sindicato que acepta un convenio colectivo a tres años (la empresa propone cinco) y acepta la cláusula de paz que propone TCP. Según trascendió, la empresa no aceptó.

Tanto EL TCP como la oposición reclaman la declaración de esencialidad de los servicios ante los perjuicios que para la economía acarrea el conflicto.

El Sindicato Único Portuario (Supra) reclama estabilidad, regularización de categorías, reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial, mejoras en los jornales y categorías, entre otros puntos.