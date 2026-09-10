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Política

conflicto portuario

Orsi sostuvo que "no hay condiciones" para decretar esencialidad en el puerto

El presidente Orsi consideró que "se está tratando de encontrar la salida, (...). Lo fundamental es no echarle nafta al fuego".

Orsi desestimó esencialidad, por ahora.

Orsi desestimó esencialidad, por ahora.

 Camilo Dos Santos / Presidencia
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Por Redacción Caras y Caretas

Para el presidente de la República, Yamandú Orsi, "no están dadas las condiciones" para una declaratoria de esencialidad en el puerto de Montevideo ante el conflicto que mantiene Terminal Cuenca del Plata (TCP) con sus trabajadores.

Simultáneamente, la empresa presentó este jueves una carta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTOP) reclamando la adopción de esta medida y asegurar así servicios mínimos en la terminal de contenedores.

Orsi se refirió al conflicto en el puerto de Montevideo, en declaraciones a la prensa tras el encuentro con los 19 intendentes en la Estancia de Anchorena. "Se está tratando de encontrar la salida, que, como todos ustedes saben, no ha sido fácil. Lo fundamental es no echarle nafta al fuego", dijo el mandatario.

En cuanto a la posibilidad de la esencialidad, dijo Orsi: "Es una posibilidad que siempre está; hoy, por hoy, jueves, creo que no están dadas las condiciones para que lo hagamos. Veamos cómo sigue esto".

Plazo y conflicto

El martes, el gobierno dio un plazo de 72 horas para que las partes lleguen a un acuerdo y terminen con el conflicto.

Las partes volvieron a reunirse este jueves en el MTSS, pero no se llegó a ningún acuerdo. Sostiene el sindicato que acepta un convenio colectivo a tres años (la empresa propone cinco) y acepta la cláusula de paz que propone TCP. Según trascendió, la empresa no aceptó.

Tanto EL TCP como la oposición reclaman la declaración de esencialidad de los servicios ante los perjuicios que para la economía acarrea el conflicto.

El Sindicato Único Portuario (Supra) reclama estabilidad, regularización de categorías, reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial, mejoras en los jornales y categorías, entre otros puntos.

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