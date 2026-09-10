Casino del Parque Rodó reabrió bajo la órbita del MEF

La planificación del proyecto contempla dos etapas. El primer año se enfocará en la puesta en funcionamiento y consolidación progresiva de la operativa, con la consolidación del servicio a partir del segundo año.

Los números del nuevo casino que ahora administra el MEF

Según las estimaciones, se prevén resultados favorables para el primer año, con ingresos del orden de los 10 millones de pesos mensuales, aseguró Amorin.

En un comunicado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que la inversión inicial contempló el pago de 650.000 dólares a la Intendencia de Montevideo, correspondientes a máquinas tragamonedas, equipamiento, mobiliario y otros bienes.

Adicionalmente, se prevé un gasto extraordinario estimado en 1,5 millones de pesos, asociado a los trabajos necesarios para poner la sala en funcionamiento.

La sala Parque Rodó funcionará en el horario de 10:00 a 02:00 hs, con una dotación inicial de 14 funcionarios.