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Sociedad casino | Parque Rodó | MEF

Ya no depende de la Intendencia

Casino del Parque Rodó reabrió bajo la órbita del MEF

La Dirección General de Casinos inauguró la sala de esparcimiento Parque Rodó (Montevideo). Con esta apertura, el organismo suma 35 casinos en el país.

Autoridades en la inauguración del casino de Parque Rodó.

Autoridades en la inauguración del casino de Parque Rodó.

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Por Redacción Caras y Caretas

La Dirección General de Casinos (DGC) abrió la sala de esparcimiento Parque Rodó, en Montevideo. Con esta apertura, el organismo suma 35 salas, con presencia en 18 departamentos del país, entre regímenes públicos y mixtos. Para el primer año, se proyectan ganancias de unos 10 millones de pesos mensuales, informó el gerente del área Comercial, Carlos Amorín.

El establecimiento, que se encontraba bajo la administración de la Intendencia de Montevideo (IM), se incorporó a la red de la DGC.

El gerente del área Comercial del organismo, Carlos Amorín, expresó que es una oportunidad estratégica para responder a la demanda de servicios de entretenimiento y juegos de azar.

La planificación del proyecto contempla dos etapas. El primer año se enfocará en la puesta en funcionamiento y consolidación progresiva de la operativa, con la consolidación del servicio a partir del segundo año.

Los números del nuevo casino que ahora administra el MEF

Según las estimaciones, se prevén resultados favorables para el primer año, con ingresos del orden de los 10 millones de pesos mensuales, aseguró Amorin.

En un comunicado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que la inversión inicial contempló el pago de 650.000 dólares a la Intendencia de Montevideo, correspondientes a máquinas tragamonedas, equipamiento, mobiliario y otros bienes.

Adicionalmente, se prevé un gasto extraordinario estimado en 1,5 millones de pesos, asociado a los trabajos necesarios para poner la sala en funcionamiento.

La sala Parque Rodó funcionará en el horario de 10:00 a 02:00 hs, con una dotación inicial de 14 funcionarios.

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