La Dirección General de Casinos (DGC) abrió la sala de esparcimiento Parque Rodó, en Montevideo. Con esta apertura, el organismo suma 35 salas, con presencia en 18 departamentos del país, entre regímenes públicos y mixtos. Para el primer año, se proyectan ganancias de unos 10 millones de pesos mensuales, informó el gerente del área Comercial, Carlos Amorín.
Ya no depende de la Intendencia
Casino del Parque Rodó reabrió bajo la órbita del MEF
La Dirección General de Casinos inauguró la sala de esparcimiento Parque Rodó (Montevideo). Con esta apertura, el organismo suma 35 casinos en el país.