FA de Madrid se opone a la designación del nuevo embajador por "sionista"

Sionista y con afinidad al gobierno de Israel

“Dicha preocupación está motivada por el carácter marcadamente sionista de esta persona, cuya afinidad con el actual gobierno de Israel y sus actuaciones en los territorios palestinos es pública y notoria”, dice la carta.

El documento señala que el FA ha “condenado públicamente” y de forma “reiterada” el “genocidio practicado por el gobierno israelí encabezado por Benjamin Netanyahu (y secundado por el imperialismo norteamericano), contra el pueblo palestino en la franja de Gaza”.

Los frenteamplistas de Madrid consideran que el “carácter genocida” de la actuación del ejército israelí contra el pueblo palestino ha sido reconocido por la “inmensa mayoría de la comunidad internacional, incluida la ONU y nuestro propio gobierno”.

“El gobierno de España, y en particular su presidente Pedro Sánchez, está siendo punta de lanza de este rechazo internacional, siendo uno de los primeros estados de la UE en reconocer al estado palestino”, agregan y plantean que “el posicionamiento de apoyo a Israel del señor Greiver podría, por lo tanto, constituir un serio obstáculo a las excelentes relaciones actualmente existentes entre ambos países y gobiernos”.

En el final, la carta reitera el pedido de que se “revise la designación” de Greiver, lo que “aún es posible” porque todavía no recibió la aprobación del Senado –el gobierno no mandó la venia aun–.