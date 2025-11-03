Falleció a los 76 años el exlegislador del Frente Amplio, Rubén Martínez Huelmo

En los comicios de 2009, fue reelecto como diputado por la lista 609. En las elecciones de 2014, fue primer suplente de Lucía Topolanky y de Luis Almagro. Cuando el excanciller asumió como secretario general de la OEA, Martínez Huelmo ocupó la banca durante el resto del período.

Fue definido por el MPP como un "legislador incansable" y un "hombre que nunca se olvidó de las causas del pueblo", que llevó al recinto la memoria de la dictadura, la urgencia de los derechos humanos, la convicción de que la soberanía y la justicia social no son meras palabras".