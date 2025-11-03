Falleció a los 76 años el exlegislador del Frente Amplio, Rubén Martínez Huelmo

Falleció este lunes a los 76 años el exdiputado y exsenador del Frente Amplio, Rubén Martínez Huelmo. Desde el Movimiento de Participación Popular ( MPP), sector al que pertenecía, lo definieron como un "compañero muy estimado", un "legislador incansable" y un "hombre que nunca se olvidó de las causas del pueblo".
Martínez Huelmo había iniciado su carrera política en el Partido Nacional, incluso integró el Directorio, pero en 2000 adhirió al Frente Amplio.