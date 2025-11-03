Sabini negó recortes y afirmó que la inversión educativa "aumentará"

Sobre la semipresencialidad

Sobre el pasaje de grupos a la semipresencialidad, argumentó que "que hay 400 grupos que tienen menos de 10 estudiantes", por lo que se busca "una racionalidad" en la distribución de cursos. Aseguró que "el objetivo del gobierno es llevar a la presencialidad al máximo posible", pero que eso es difícil de sostener cuando "uno tiene 30 estudiantes anotados en un curso semipresencial y 5 en uno presencial".

Por otro lado, informó que este lunes, a las 18 horas, se realizará una reunión con los sindicatos de la educación "para llevar justamente a una racionalidad esa situación". Y añadió: "Tenemos docentes que tienen grupos con tres estudiantes. Eso creo que no se puede sostener".

2026: el año de mayor inversión educativa

El legislador aseguró que la matriculación cayó desde el 2023 y afirmó que el presupuesto del actual gobierno incrementará los recursos educativos. "El año 26 va a ser el de mayor inversión educativa del país. Este gobierno ya propone tres veces más incrementos que lo que se recibió en el periodo pasado", dijo, señalando que se pasó de "un aumento de 3.000 millones de pesos" a "un aumento de prácticamente 10. 500 millones de pesos".

Entre los énfasis presupuestales que mencionó, destacó la quintuplicación de becas estudiantiles, la duplicación de comedores para pasar de 20.000 a 40.000 comensales en educación media y la universalización del bono educativo. También subrayó la extensión del tiempo completo y extendido, “de 50.000 niños a 100.000”.

¿Déficit heredado?

Consultado sobre la situación heredada, sostuvo que fue “de una irresponsabilidad absoluta poner a la educación con un déficit de 1.200 millones de pesos”. Afirmó que el déficit fiscal del período pasado terminó siendo superior al proyectado y que la actual administración debió asumir “gastos que el gobierno anterior postergó”, como las inversiones en Defensa. En ese marco, afirmó que “no va a haber caída de la inversión por estudiante, no va a haber caída salarial y no va a haber menos posibilidades educativas”, y transmitió a los estudiantes del interior que su continuidad estará “asegurada en las mismas condiciones que las comenzaron”.

Al referirse a UTEC y Udelar, Sabini sostuvo que la crítica de sectores del Partido Colorado “resulta hilarante”. Recordó que “por primera vez en la historia del país” hubo mensajes presupuestales en los que a la Universidad de la República “se le daba cero” por lo que, a su juicio, “no se puede venir aquí a inflar el pecho” cuando el gobierno de Lacalle Pou "dejó tirada a la educacíon".