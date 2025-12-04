Hacete socio para acceder a este contenido

Familiares cuestionan señales políticas hacia los represores de la dictadura

Según Búsqueda, Orsi se habría manifestado preocupado por la salud de algunos de los exmilitares presos en Domingo Arena, lo que molestó a Familiares.

Familiares preocupados por dichos de Orsi.

 Dante Fernandez / FocoUy
Por Fabián Tapia

La Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos cuestionó a la reunión entre el presidente de la República y el titular de la Suprema Corte de Justicia, por entender que puede implicar una injerencia indebida en favor de militares condenados por crímenes de la dictadura, y una señal que debilita la búsqueda de verdad, justicia y memoria.

Según publicó este jueves el semanario Búsqueda, en una reunión reservada, el presidente Yamandú Orsi mostró preocupación por la salud presos de edad avanzada recluidos por crímenes cometidos en la dictadura; explicó que los reportes fueron enviados por la ministra de Defensa y que su intención fue consultar a la Corte cómo debía proceder.

Ante esto, Familiares considera "improcedente toda 'consulta' o señal de preocupación institucional que pudiera interpretarse como injerencia sobre el Poder Judicial respecto de personas procesadas y condenadas por delitos gravísimos cometidos durante el Terrorismo de Estado".

Dictadura, aparato criminal

Para la organización, "la sola visita de cortesía en este contexto genera un mensaje ambiguo hacia la ciudadanía y proyecta una deferencia injustificada hacia quienes integraron un aparato criminal que actuó al margen de la legalidad democrática".

Recuerda que las personas recluidas en Domingo Arena "no están privadas de libertad por delitos comunes", sino que "fueron juzgadas por secuestros, homicidios, desapariciones forzadas, torturas y privaciones ilegítimas de la libertad" (...) "estos hechos, por su gravedad, por la naturaleza de la afectación y por haber sido cometidos por el aparato del Estado actuando de manera ilegítima y criminal, son considerados crímenes inamnistiables".

Entienden que "no corresponde presentar la situación de estas personas como si fueran víctimas de un sistema penitenciario hostil. Muy por el contrario: se alojan en un establecimiento con condiciones privilegiadas, muy distante del hacinamiento y la vulneración de derechos documentados en otros centros de reclusión, tal como lo ha señalado reiteradamente el Comisionado Parlamentario".

Verdad y justicia

"Consideramos aberrante que, a 40 años de recuperada la democracia, se siga intentando instalar en la opinión pública la idea de que estos criminales merecen un tratamiento excepcional. La sociedad uruguaya ha luchado durante décadas para terminar con la impunidad. Retroceder en este camino es inaceptable", agrega.

Finalmente, Familiares reitera que "la única vía para avanzar en la consolidación de una democracia plena es la vigencia de la justicia, la verdad y la memoria. Ninguna señal política debe poner en duda la legitimidad de los procesos judiciales ni el compromiso del Estado con la no repetición de los crímenes más graves de nuestra historia".

