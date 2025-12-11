Familias de Carmelo dejan la precariedad y reciben viviendas

Diecisiete familias de Carmelo que residían en condiciones de precariedad y hacinamiento recibieron las llaves de sus nuevas viviendas, concretando así un proyecto de regularización ejecutado conjuntamente por la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (Dinisu) del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) y la Intendencia de Colonia.
Los beneficiarios, que provenían del barrio Aparicio Saravia, vivían en zonas con suelos inundables y contaminados. La entrega oficial se realizó el pasado lunes 17 de noviembre.
El valor de la política de estado y la coordinación
El acto de entrega contó con la presencia de Silvana Nieves, directora nacional de Dinisu; Belén Ricco, secretaria general de la Intendencia de Colonia; Luis Pablo Parodi, alcalde de Carmelo; y Pablo González, coordinador litoral del MVOT.
Durante su intervención, Silvana Nieves transmitió el saludo de la Ministra Tamara Paseyro y destacó la importancia de las políticas públicas que trascienden las administraciones de turno.
“Nada empieza cuando uno llega, nada termina cuando uno se va. Hoy nos toca representar el trabajo y el esfuerzo de una política de Estado, de una política pública, de una política mancomunada entre el gobierno nacional, el gobierno departamental y el gobierno local, y poder darle continuidad a lo que se venía haciendo en este departamento”, afirmó Nieves.
La directora también agradeció la participación de las familias beneficiarias. Estas provienen de un barrio donde todavía quedan más de cien hogares cuyas condiciones serán objeto de futura regularización y mejora.