Familias de Carmelo dejan la precariedad y reciben viviendas

Durante su intervención, Silvana Nieves transmitió el saludo de la Ministra Tamara Paseyro y destacó la importancia de las políticas públicas que trascienden las administraciones de turno.

“Nada empieza cuando uno llega, nada termina cuando uno se va. Hoy nos toca representar el trabajo y el esfuerzo de una política de Estado, de una política pública, de una política mancomunada entre el gobierno nacional, el gobierno departamental y el gobierno local, y poder darle continuidad a lo que se venía haciendo en este departamento”, afirmó Nieves.

La directora también agradeció la participación de las familias beneficiarias. Estas provienen de un barrio donde todavía quedan más de cien hogares cuyas condiciones serán objeto de futura regularización y mejora.